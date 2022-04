Wolt muutti palkkojaan polttoainehintojen takia, mutta osa kuljettajista on tyytymättömiä – autoilevat kärsivät eniten

Woltin mukaan kaikkia miellyttävän ratkaisun löytäminen on vaikeaa tai mahdotonta. Yhtiön mukaan taksan laskentatavan muutoksissa joku aina voittaa, toinen häviää.

Etäisyydet on laskettu lintuperspektiivistä. Tämä on saanut kritiikkiä kuljettajilta.

Lisämaksu on aiempaa pienempi, joten kuljettajat saavat aiempaa vähemmän palkkaa yli 2,5 kilometrin pituisista toimituksista kuin ennen.

Uusi malli kompensoi myös matkan ravintolaan, kun se ylittää 1 000 metriä. Aikaisemmin matka on tapahtunut kuljettajien omalla kustannuksella.

Vanhassa mallissa Wolt maksoi peruspalkkaa arkisin 4 euroa per toimeksianto ja viikonloppuisin 5 euroa. Uudessa mallissa peruspalkka on aina sama, 4,5 euroa.

Kuljettaja: "Tämä on huijausmalli"

Svenska Ylen haastattelemien Wolt-kuljettajien mukaan joidenkin tulot ovat muutoksen jälkeen laskeneet. Jutussa haastateltujen Richardin , Simonin ja Oscarin nimet on muutettu. Heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

– Olimme pyytäneet Woltilta kilometrikorvauksen korotusta. Wolt esitteli tämän mallin. Se on huijausmalli, Simon sanoo.

– On loukkaavaa, että he alensivat viikonloppuisin peruspalkkaamme toimeksiantokohtaisesti, Richard sanoo.

Oscar puolestaan on miettinyt alan vaihtoa huhtikuisen palkkauudistuksen jälkeen.

Yrittäjyydessä etuja ja heikkouksia

Wolt-kuskeista löytyy myös heitä, jotka ovat tyytyväisiä palkkamallin uudistukseen. Sähköskootterilla liikkuva Sergei Krasnoiarov on yksi heistä.

Samalla kuskit kuitenkin jäävät ilman sairauspäivärahaa, eläkettä ja lomaa. Lisäksi kuljettajien on itse vastattava monista kuluista, kuten menopeliensä ylläpidosta ja oman palkkansa laskutuksesta.

Wolt: tosiasioista ollaan eri mieltä

Mykkäsen mukaan Wolt-kuljettajat tienaavat nyt keskimäärin noin 14 euroa tunnissa. Polttoaineen hinta on noussut noin 20–30 senttiä toimeksiantoa kohden.

– Tästä huolimatta on kuljettajia, jotka eivät usko, että uusi malli on parempi. Meillä on vaikeuksia päästä yksimielisyyteen puhtaista tosiasioista joidenkin kanssa.