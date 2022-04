Sairaanhoitaja Tero Flink ei usko joukkoirtisanoutumisen toteutumiseen: "Tulee joku Lindénin uusi laki"

– Suoraan sanottuna tunnelma on pettynyt. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta oli apua painostuskeinona, mutta lakko olisi ollut se, millä olisi pystytty saamaan asioita eteenpäin. Lex Lindéniin olisi mielestäni pitänyt reagoida laajentamalla lakkoa, sanoo sairaanhoitaja Tero Flink.

"Lähden mukaan ilman muuta"

Keskussairaalan päivystyksessä on kärsitty kovista ruuhkista hankalan koronatilanteen ja lakkoilun takia.

– Viimeksi aluevaaleissa puhuttiin, että palkkaa pitäisi saada lisää. Siitä ei ole kauaa, mutta sekin on jäänyt. Palkka ei ratkaise kaikkea, mutta lisää alan vetovoimaisuutta. Hoidamme huonokuntoisia ihmisiä, mikä vaatii osaamista ja vastuun ottamista. Palkan puolesta arvostus on ihan mitätön.

Eniten Flink on silti huolissaan päivystyksen työvoimapulasta. Yle Uutiset kertoi viime viikolla, että Kymenlaakson keskussairaalan päivystyksessä oli jopa 30 tunnin jono.

– Päivystyksen tilanne on kaoottinen. Ei ole väkeä ja potilaita tulee, ja he jäävät johonkin. Joku heidät sitten hoitaa. Päteviä sijaisia on vaikea tai mahdoton saada päivystykseen ja ensihoitoon, jossa tarvitaan erikoisosaamista.