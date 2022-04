Startupeille kaikkien aikojen ennätyspotti: 1,2 miljardia euroa – jatkossa korkojen nousu saattaa vähentää sijoittajien riskinottohaluja

– Aivan kuten muuallakin maailmassa, Suomessa on nähty aina vain isompia ja isompia sijoituskierroksia, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja Pia Santavirta sanoo.

Miksi ulkomaalaisten osuus on niin suuri? Yksi syy on se, että suuret ulkomaalaiset rahastot tulevat mukaan tyypillisesti vasta, kun kohdeyritykset ja sijoitettavat summat ovat kasvaneet. Suomalaiset pääomasijoittajat ja bisnesenkelit ovat yleensä mukana pienemmillä summilla jo yrityksen alkutaipaleella.

Suomalaisetkin pääomasijoittajat kertovat sijoittaneensa viime vuonna startup-yhtiöihin lähes 300 miljoonaa euroa, mikä on yhdistyksen mukaan “historiallisen suuri” potti. Suurempi on ollut vain vuonna 2020.

Ennätykset ovat paukkuneet joka vuosi

Kuten alla oleva taulukko kertoo, muutaman viime vuoden aikana sadan miljoonaan tuntumaan – ja reippaasti siitä yli – on mennyt liuta yhtiöitä.

Viime vuonna suurimmat sijoituskierrokset keräsivät Wolt, Aiven ja Oura. Nuo yhtiöt ovat myös niin kutsuttujen "yksisarvisten joukossa" – eli yhtiöiden laskennallinen arvo on yli miljardi dollaria. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi sadan miljoonan dollarin summaa vastaan sijoittajille annetaan korkeintaan kymmenys yhtiön osakkeista.

– Kuvasta näkee, että vuosi 2022 on myös lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle. Relex, Iceye, MariaDB ja Swappie ovat jo yksistään noin 800 miljonaa euroa, Santavirta sanoo.

Miten käy jatkossa?

Ennätysten rikkoutuminen kertoo myös ajasta, jossa olemme eläneet. Nollakorkojen aikana kansainvälinen pääoma etsi uusia sijoituskohteita. Kaukainenkaan tuotto-odotus ei ollut ongelma. Tällaisena aikana startup-yhtiöiden arvostustasot nousevat ja pääomasijoittajienkin on ollut hyvä kerätä uutta pääomaa salkkuihinsa.

Rahoituskeskustelujen kiristyessä on myös hyvin mahdollista, että rahoitusta hakevien startup-yritysten arvostustasot laskevat.

Jatkossa trendi ei siis ehkä suosi riskinottoa entiseen malliin, mutta onneksi suomalaisten sijoittajien salkut ovat täynnä euroja. Kotimaisista rahastoista jo kuusi on kivunnut yli sadan miljoonan euron kokoluokkaan. Varainkeruu on sujunut hyvinä aikoina niin sujuvasti, että Suomen pääomasijoittajilla on yli 900 miljoonaa euroa käytettäväksi startup-sijoituksiin.