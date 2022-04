"Piakkoin pitäisi myös valtiovallan sanoa, annetaanko rahaa", toteaa asiantuntija hoitajien työtaistelusta – esiin on nostettu äärimmäiset keinot

Hoitajien työtaistelu, jonka uusin käänne on joukkoirtisanoutumisen uhka, on ajautunut erikoiseen tilanteeseen, joka koskettaa sekä kuntia että valtiota.

Yle kysyi työoikeuden asiantuntijoiden näkemyksiä työtaistelusta, joka on Suomessa harvinaislaatuinen, mutta ei ensimmäinen laatuaan.

Hoitajilla kovat keinot käytössä jo 50-luvulla

Turun yliopiston työoikeuden dosentin Seppo Koskisen mukaan joukkoirtisanoutumista tai sillä uhkaamista on käytetty työtaistelukeinona juuri terveydenhuoltoalalla aiemmin muutamaan otteeseen.

– Sairaanhoitajat ovat käyttäneet sitä kerran 1950-luvulla, ja myös vuonna 2007. Lääkärit ovat käyttäneet sitä paikallisesti pariin otteeseen myös ulkomailla. Muun muassa Ruotsissa se on ollut juuri terveydenhuoltoalan yksi keino, mutta todella harvinainen silti, Koskinen sanoo.

Töihin määrääminen olisi äärimmäisen dramaattinen keino

– Se on asetelma, jossa kaksi perusoikeutta on vastakkain eli hoitajien lakko-oikeus ja toisaalta potilaiden oikeus hengen ja terveyden suojaan. Niitä punnitaan keskenään, kuten tehtiin vuonna 2007. Silloin katsottiin, että potilasturvallisuuslaki voitiin säätää.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on tosin jo tuonut esille, että hoitajat voivat poistaa ammattioikeutensa Valvirasta välttääkseen töihin määräämisen.

Tilanne on niin harvinainen, että Saloheimo ei osaa ottaa kantaa, millaisia oikeudellisia keinoja valtiovalta silloin voisi mahdollisesti käyttää saadakseen hoitajat töihin, jos nämä irtisanoutuvat.

Vaarana on, että kaikki hoitajat eivät palaa alalle

– Työntekijäpuolen järjestöedustaja voi kerätä irtisanoutumisia ja toimittaa ne nippuna työnantajalle, mutta se on ihmisen oma päätös.

Koskinen uskoo, että hoitajilla olisi hyvät mahdollisuudet saada uudestaan töitä, koska alalla on työvoimapula. Sen vuoksi terveydenhuoltoalalla uskalletaan uhata näin järeillä aseilla työtaistelussa. Samaan aikaan on vaarana, että kaikki irtisanoutuneet eivät palaa entisiin töihin hoitoalalle.

"Piakkoin pitäisi myös valtiovallan sanoa, annetaanko rahaa"

Kiista on nyt sovittelulautakunnan käsissä. Hallitus ei ole halunnut puuttua neuvotteluihin. Ensi vuonna se kuitenkin maksaa hyvinvointialueilla työskentelevien hoitajien palkat.

– On totta, että valtio ei voi olla neuvotteluissa mukana, mutta jos asiaa ajatellaan hyvinvointialueiden näkökulmasta, valtio kustantaa niiden menot, ja henkilöstömenot ovat suurin menoerä. Se on tässä mielessä tuleva työnantaja, koska hyvinvointialueet eivät ole taloutensa puolesta itsenäisiä, Koskinen sanoo.

Valtion asema on siis ristiriitainen murrosvaiheessa, jossa hyvinvointialueita rakennetaan. Dosentti Koskisen mukaan hallitus ei voi vetäytyä kiistasta kokonaan.

– Sovittelulautakunnassa on kaikki kunta-alan riidat. Hoitajien riita on vain yksi niistä. Sovittelulautakunnalla on nyt riittävästi töitä. Piakkoin pitäisi myös valtiovallan sanoa, annetaanko rahaa, jotta hyvinvointialueet saadaan toimimaan ensi vuonna.