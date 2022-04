Keskusrikospoliisi lopettaa Airiston Helmen rahanpesuepäilyn esitutkinnan

Varsinais-Suomessa toimineeseen Airiston Helmi -yhtiöön liittyvän rahanpesuepäilyn esitutkinta on päättymässä.

Kansainvälisesti poikkeuksellisen laaja esitutkinta

Esitutkinnassa on tehty laajaa yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa tapahtumien selvittämiseksi.

– Esitutkinta on ollut poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja kansainvälisesti laaja. Tutkinnan kestoon on vaikuttanut mittavat datatakavarikot sekä oikeus- ja virka-apupyynnöt, joita on tehty yli 20 maahan, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila Keskusrikospoliisista tiedotteessa.