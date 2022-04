Herätys: Ukraina valmis neuvottelemaan Mariupolissa | Ilmastopaneeli kritisoi hallituksen maatalouspolitiikkaa | Taloyhtiöt rakentavat sähköautojen latauspisteitä

Ukraina ehdotti neuvotteluja piiritetyssä Mariupolissa

Ukraina on valmis neuvottelemaan Venäjän piirittämässä Mariupolissa "ilman ehtoja", sanoo Ukrainan neuvottelija, presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak Twitterissä. Tilanne Ukrainan itä- ja eteläosassa on edelleen vaikea, ja venäläishyökkääjien paine jatkuu, sanoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puheessaan myöhään keskiviikkona.

Macron haastoi Le Peniä onnistuneesti, mutta sortui vaaliväittelyssä paikoin ylimielisyyteen

Ranskan presidenttiehdokkaat Emmanuel Macron ja Marine Le Pen kohtasivat myöhään keskiviikkoiltana ainoassa suorassa TV-väittelyssä , jossa ei ollut niin selkeää voittajaa kuin viisi vuotta sitten. Vaaliväittelyllä oli suuri merkitys, sillä epätietoisia äänestäjiä on yhä paljon, Ylen kirjeenvaihtaja Annastiina Heikkilä kirjoittaa.

Ilmastopaneeli kritisoi hallituksen maatalouspolitiikkaa

Hallitus ei ole tarttunut turpeen päästöjen vähentämiseen, vaikka keinoja olisi, ilmastopaneeli arvioi laajassa raportissaan. Paljon päästöjä aiheuttavia turvepeltoja on raivattu jatkuvasti lisää, ja niiden pitämisestä maksetaan yhä myös maataloustukia.

Taloyhtiöt rakentavat innokkaasti sähköautojen latauspisteitä

Taloyhtiöiden into rakentaa latausvalmius sähköautoille räjähti käsiin viime vuonna. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukseen ARAan tulleiden avustushakemusten määrä lähes tuplaantui edellisvuodesta. Hakemusten käsittely on ruuhkautunut: avoimia hakemuksia on yli 600, yli 10 miljoonan euron arvosta.