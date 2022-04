Yli puoli vuosisataa suomalaisia tanssittanut Eija Sinikka haluaa suuret ikäluokat lavoille, jo ihan säästösyistä

Varsinainen ura alkoi kuitenkin Suomessa pari vuotta myöhemmin 70-luvun alkuvuosina. Ja se on kestänyt jo yli 50 vuotta. Varsinkin alkuvuosina vienti oli melkoista, muistelee Eija Sinikka Puoli seitsemän -ohjelman vieraana.

– Meidän pitää pitää kunnosta huolta, ja tanssihan on ikäihmisille liikuntaa parhaimmillaan. Yhdessä, jos vaikka puolisokin on vielä elossa. Se on sosiaalinen tapahtuma ja pitää aivot ja kropan toiminnassa. Ja kun Suomen täytyy säästää kaikessa, niin ihmiset pysyvät paljon terveempinä kun liikkuvat.