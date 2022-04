Kokkolassa on Suomen ensimmäinen automaattinen putkavahti – uusi järjestelmä hälyttää, jos säilöönotettu ei liiku tai hengittää huonosti sellissä

Elotec Finland Oy:n järjestelmää käytetään jo Norjassa poliisivankiloissa, mutta Suomessa Kokkolan poliisivankila on ensimmäinen missä tekniikka on nyt käytössä, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Peter Kvis .

– Suomessa tämä on ensimmäinen putka, Norjassa on putkissa ja pilotteja terveydenhuollossa. Tiedän, että laite on pelastanut Norjassa muutamia ihmisiä, Kvis sanoo.