Energiakriisiä voitaisiin ratkoa turvepelloilla ja samalla vähenisivät päästöt, esittää ilmastopaneeli

Turpeesta aiheuttuu merkittävä määrä ilmastopäästöjä, mutta hallitus on toistaiseksi käyttänyt vain vähän keinoja niiden vähentämiseen.

Maataloudessa turpeen päästöt on sen sijaan lisääntyneet.

– Turvemaista johtuvat päästöt eivät ole vähentyneet vaan päinvastoin lisääntyneet, koska turvepeltoja on raivattu lisää. Samaa hyvää kehitystä, jota tullaan näkemään energiaturpeessa ei ole näkyvissä vielä turvepeltojen osalta, sanoo tutkimusprofessori Kristiina Lång Luonnonvarakeskuksesta.

Ilmastopaneelin mukaan syy tilanteeseen on maatalouspolitiikka, joka ei tue ilmastotavoitteita riittävän hyvin.

– Se on yhteiskunnan kannalta haitallisesti kohdennettua tukea. Meillä olisi riittävästi tavallista kivennäismaapeltoa ruuantuotannon turvaamiseen, Lång sanoo.

Suomaalle on raivattu yhteensä 270 000 hehtaaria peltoa. Ne kattavat reilut kymmenen prosenttia kaikesta peltoalasta.

– Suomessa ei ole ollut kannustimia turvepeltojen vettämiseen, vaikka se on tehokkain keino päästöjen vähentämiseen. Käytännössä pitäisi olla rahoitusta esimerkiksi kosteikkoviljelyyn.

Hallitus tosin sopi syksyllä , että kosteikkoviljelyyn osoitetaan jatkossa jonkin verran tukea. Se on Långin mukaan hyvä avaus.

Niitä viljelemällä voitaisiin ratkaista myös akuuttia energiakriisiä. Venäjältä on tuotu erityisesti lämmöntuotantoon käytettävää puuhaketta. Tuonti loppuu sodan takia.

EU saattaa rajoittaa turvepeltojen tuotteita

– Monissa EU:n aloitteissa on nähtävissä, että naudanlihaa ei haluta markkinoille ojitetuista turvemaista, Lång sanoo.

Hän viittaa muun muassa EU:n metsäkatoasetukseen, johon on ehdotettu rajoitusta lihan tuottamiseen turvepelloilla eli käytännössä niillä kasvatettavaan rehuun.

– Kaikkialla maailmassa on todettu, että päästöjen vuoksi ei ole muuta keinoa kuin lopettaa turvemaiden tuotanto. Viljelijöille on riski, jos he eivät voikaan myydä turvepeltojen tuotteita, sanoo ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen.