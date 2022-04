Juutalaisia syrjitään myös Suomessa ja siksi antisemitismin eri muodot on tunnistettava, sanoo EU:n asiantuntija

– Kyselyissämme joka toinen eurooppalainen näkee antisemitismin ongelmana kotimaassaan. Suomalaisten keskuudessa vastaava luku on 17 prosenttia.

Suomen juutalaisyhteisön pieni koko voi osaltaan vaikuttaa kyselyiden tuloksiin, von Schnurbein pohtii. Juutalaisia on Suomessa noin 1 500, mikä on suhteellisen pieni määrä eurooppalaisessa vertailussa. Tietoisuus juutalaisvastaisuudesta on myös suhteellisen alhaisella tasolla.