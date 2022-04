Ukrainaan toimitetaan tuhansia aborttipakkauksia – seksuaalirikokset lisäävät tarvetta raskaudenkeskeytyksille

Kansainvälinen Women on Web -järjestö on tarjonnut puolalaisille naisille abortteja 17 vuoden ajan, sillä maan aborttilaki on äärimmäisen tiukka.

Puolan Krakovassa asuva Nastja Podorozhya neuvoo ja auttaa Ukrainassa seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneita naisia. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva