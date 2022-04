Vuokrat ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla jo puoli vuotta – Tilastokeskus puhuu historiallisesta muutoksesta

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu on hidastunut koko maassa tänä vuonna, kertoo Tilastokeskuksen raportti (siirryt toiseen palveluun) . Etenkin pääkaupunkiseudulla vuokrissa on nähtävissä merkittävää laskua.

– Vapaarahoitteiset vuokrat eivät ole pääkaupunkiseudulla laskeneet aiempina vuosina, joten muutos on tietyssä mielessä jopa historiallinen. Asuntojen tarjonta on lisääntynyt selvästi viime vuoden lopulla sekä alkuvuoden aikana, ja tämä muutos on kääntänyt vuokrat laskuun, Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen sanoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).