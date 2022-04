Analyysi: Suomen viranomaiset yrittivät iskeä oligarkki Arkadi Rotenbergin rahoihin – lopputulos oli farssi, joka osoittaa, ettei viranomaisten pakotevalvonta toimi

Oligarkki Arkadi Rotenberg on yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkäaikaisimpia ystäviä.

Viime lokakuussa Osuuspankissa kiinnitettiin huomiota epäilyttävään tilisiirtoon. Suomalainen lannoiteyhtiö oli siirtämässä yli 320 000 euroa Dubaihin maksuna lannoitteiden ostosta.

Rahat olivat matkalla Agricultural Minerals -nimiselle dubailaisyhtiölle. Todennäköisesti pankissa oli tehty Google-hakuja ja päädytty yhtiötä käsitteleviin lehtiartikkeleihin. Esimerkiksi Liettuan yleisradioyhtiön artikkelin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Agricultural Minerals on kulissi, jonka todelliset edunsaajat ovat aivan muita tahoja kuin julkisesti ilmoitetut.

Sen todelliseksi omistajaksi artikkelissa epäillään venäläistä miljardööriä Arkadi Rotenbergia. Pietarissa vuonna 1951 syntynyt Rotenberg on Venäjän presidentin Vladimir Putinin pitkäaikaisimpia ystäviä. Kaksikko on tuntenut toisensa 12-vuotiaasta lähtien.

Pankki teki asiasta ilmoituksen Ulosottolaitokselle ja jäädytti varojen siirron. Toisin kuin veljellään Boris Rotenbergillä, Arkadi Rotenbergillä ei ole Suomen kansalaisuutta. Niinpä hän on ollut EU:n pakotelistalla vuodesta 2014 lähtien. Suomalainen pankki ei halua ottaa riskejä ja lähettää pakotelistalle kuuluvalle henkilölle tai tämän yhtiölle rahaa.

Osuuspankki toimi tilanteessa mallikelpoisesti. Samaa ei voi sanoa suomalaisista viranomaisista. Varojen jäädyttämistä seurasi oikeuskäsittely, jota voi kuvailla lähinnä farssiksi.

Suomessa EU-pakotteita valvoo ulkoministeriö. Käytännön toimenpiteistä kuten omaisuuden takavarikoinneista vastaa ensisijaisesti Ulosottolaitos. Nämä kaksi tahoa ryhtyivät työhön Osuuspankin ilmoituksen jälkeen.

Ulosottolaitos asetti yli 320 000 euroa takavarikkoon ulkoministeriön pyynnöstä. Dubailainen yhtiö ei tyytynyt päätökseen, vaan valitti siitä Helsingin käräjäoikeuteen. Oikeus teki päätöksensä viime viikolla. Se totesi, että varat on palautettava. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan ulkoministeriö voi valittaa siitä hovioikeuteen.

Oikeuden päätöksessäkin todetaan, että Agricultural Minerals on mahdollisesti bulvaani, eli ulkoministeriö ja Ulosottolaitos saattoivat hyvinkin olla oikeilla jäljillä. Tapauksen perusteella suomalaisviranomaisten kyky valvoa pakotteita näyttää kuitenkin kyseenalaiselta. Viranomaisilla ei ole riittäviä resursseja tai välttämättä taitoa työhön. Venäläisomistusten selvittäminen vaatisi myös kansainvälistä yhteistyötä, joka on edelleen vähäistä.

Rikas pakoteperhe

Rotenbergin suku on Suomessa suhteellisen tuttu. Arkadin veli Boris Rotenberg ja hänen poikansa Roman Rotenberg ovat Suomen kansalaisia. Roman Rotenberg on Jokereiden entinen omistaja ja hän puhuu myös sujuvaa suomea. Käytännössä koko perhe on lännen asettamien talouspakotteiden kohteena.

Syy tähän on ilmeinen. Perhe keräsi 2000-luvulla satumaisia rikkauksia Vladimir Putinin avustuksella. Pakotteilla on haluttu iskeä nimenomaan Putinin lähipiirin oligarkkeihin.

Arkadi Rotenberg on rikastunut etenkin pankki- ja energia-alaan liittyvissä bisneksissä. Suomalaisessa oikeudessa puitiin Arkadi Rotenbergin vähemmän tunnettua liiketoimintaa eli lannoitekauppaa. Rotenberg omistaa ison venäläisen lannoiteyhtiön (siirryt toiseen palveluun), joka on myynyt tuotteitaan eri puolille Eurooppaa.

Lannoitteet eivät kuulosta erityisen seksikkäältä toimialalta, mutta ne ovat elintärkeitä koko maailman ruokahuollolle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heikentänyt lannoitteiden saatavuutta ja nostanut niiden hintoja. Tämä voi puolestaan nostaa ruoan hintaa (siirryt toiseen palveluun) ja aiheuttaa ruokapulaa.

Rotenbergin lannoitebisnes on kärsinyt viime vuosina pakotteiden takia. Liettuan yleisradioyhtiön paljastusartikkelin mukaan (siirryt toiseen palveluun) Rotenberg on kiertänyt pakotteita myymällä lannoitteitaan peiteyhtiöiden välityksellä.

Yksi tällainen peiteyhtiö on jutun mukaan Agricultural Minerals, eli yhtiö, jolle lähetetyt rahat jäädytettiin Suomessa. Käräjäoikeudessa arvioitiin, pitääkö väite paikkaansa. Rikottiinko EU:n asettamia talouspakotteita? Miten vahvat todisteet kantaja eli ulkoministeriö sitten kiikutti oikeuteen?

Näyttää siltä, että selvitystyöstä vastannut Ulosottolaitos keskittyi lähinnä googlettamaan.

Oikeudelle on toimitettu todisteeksi etupäässä lehtiartikkeleita ja verkosta löytyvä virolaisten viranomaisten tekemä raportti, joka sekin pohjaa monin paikoin mediatietoihin.

Mitään itsenäisesti hankittua todistusaineistoa viranomaiset eivät oikeudelle kyenneet esittämään. Ministeriö ja ulosotto eivät olleet esimerkiksi hankkineet mitään asiakirjoja mistään maasta selvityksensä tueksi. Todisteiden puute voi selittyä osittain kiireellä. Ulosottolaitoksella oli kolme viikkoa aikaa kaivella asiaa.

Venäläinen oppisitiojohtaja Aleksei Navalnyin esitti vuonna 2021 väitteen, jonka mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin omistaa Mustanmeren rannalla olevan valtavan palatsin. Muutama viikko väitteen esittämisen jälkeen Arkadi Rotenberg kertoi julkisuudessa olevansa palatsin oikea omistaja. Kuva: AFP

Kaiken takana onkin Timtšenkon poika?

Farssiksi oikeudenkäynti muuttui, kun viranomaiset kertoivat näkemyksensä Agricultural Mineralsin omistajasta.

“Julkisista lähteistä saatavilla olevien tietojen perusteella Agricultural Mineralsin omistaa USA:n asettamien pakotteiden alaisen Gennadi Timtšenkon poika Sergei Timtšenko”, oikeuden pöytäkirjassa siteerataan ulkoministeriön lausuntoa.

Siis mitä? Gennadi Timtšenko on varmasti Suomen tunnetuin oligarkki, josta MOT-toimitus on tehnyt kymmeniä juttuja viime vuosina. Timtšenko on entinen Jokereiden rahoittaja, yksi Venäjän rikkaimmista miehistä ja Suomen kansalainen vuodesta 1999 lähtien. Ja tietenkin Vladimir Putinin lähipiirin jäsen.

Viranomaisten oikeudessa esittämä väite on kuitenkin suoraan sanottuna järjetön. Bulvaanin on tarkoitus olla henkilö, jota ei voi helposti yhdistää rikkauksien todelliseen omistajaan. Paras bulvaani on tyystin tuntematon ja mahdollisimman tavallinen henkilö. Miksi kukaan haluaisi bulvaaniksi Venäjän rikkaimpiin miehiin kuuluvan Gennadi Timtšenkon pojan, joka on mediaa kiinnostava hahmo?

Lyhyt vastaus: tietenkään Timtšenko ei tarjoa bulvaanipalveluita poikansa välityksellä.

Sergei Timtšenko -niminen mies omistaa todellakin Agricultural Mineralsin. Mutta kyse on vain Timtšenkon pojan nimikaimasta. Ylen MOT-toimitus selvitti varsin nopeasti, että kahdella Sergeillä on 15 vuoden ikäero ja eri toinen etunimi, joka Venäjällä perinteisesti määräytyy isän nimen mukaan.

Ulkoministeriö perusteli Helsingin käräjäoikeudelle satojen tuhansien eurojen takavarikointia sillä perusteella, ne olivat matkalla yhtiölle, jonka omistaa venäläis-suomalaisen oligarkki Gennadi Timtšenkon poika. Todellisuudessa kyse oli hänen nimikaimastaan. Ote asiakirjasta on peräisin Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä. Kuva: Mika Hokkanen / Yle

Ministeriö pakotekonsulttina

Viranomaisten sekoilu olisi hauskaa, jos asia ei olisi niin vakava. Länsi on iskenyt Venäjää vastaan talouden keinoin sen jälkeen, kun Putinin joukot hyökkäsivät Ukrainaan.

Pakotelistalle on päätynyt Putinin lähipiirin oligarkkeja hyvästä syystä. He saavat kiittää Venäjän presidenttiä miljardeistaan. Oligarkit ovat korruptoituneen Venäjän näkyvin osa.

Oligarkit ovat myös varsin eteviä välttelemään pakotteita. He käyttävät sukulaisiaan ja muita luotettujaan bulvaaneina, siirtävät omaisuuttaan suojaan sekä käyttävät veroparatiiseja, joista ei saa omistajatietoja. Oligarkkien omistusten seuraaminen on kuin kulkisi sokeana bysanttilaisessa labyrintissa.

Tutkivat toimittajat ovat jäljittäneet oligarkkien rahoja tutkimalla tietovuotoja, kaivelemalla eri maiden julkisia rekistereitä, yhtiöiden ja kiinteistön omistajatietoja sekä haastattelemalla lähteitä.

Suomalaisilla viranomaisilla – muutamia talousrikostutkijoita lukuun ottamatta – ei ole tämän tapaisesta työstä juuri kokemusta. Pakotteet eivät kuitenkaan ole uusi asia. Ensimmäiset Venäjän-vastaiset pakotteet asetettiin jo 2014 Krimin valtauksen jälkeen.

Tuottavuusohjelmien puristuksissa olevat viranomaiset eivät kuitenkaan ole saaneet lisäresursseja tai koulutusta asioiden tutkimiseen. Ja tämä on viime kädessä poliittinen päätös.

Sen lisäksi viranomaiset ovat osanneet sekoilla.

Kuvaavaa on, että ulkoministeriö on pakotteiden aikana ollut julkisuudessa omalaatuisten syiden takia. Helsingin Sanomat uutisoi maaliskuussa ministeriön auttaneen Långvikin kylpylän omistajia pakoteongelmien kanssa.

Kylpylän edellinen omistaja oli Roman Rotenberg, joka oli hankkinut sen omistukseensa isältään Boris ja sedältään Arkadi Rotenbergilta. Nyt koko kolmikko on pakotteiden kohteena. Ulkoministeriö myönsi Helsingin Sanomille laatineensa asiakirjan (siirryt toiseen palveluun), jonka avulla Långvikin kylpylän uusi omistajayhtiö halusi todistella katkoneensa yhteydet pakotelistalle joutuneisiin oligarkkeihin.

Kylpylän yhdeksi uudeksi omistajaksi tuli suomalainen liikemies Auvo Niiniketo, joka on Boris Rotenbergin pitkäaikainen liikekumppani ja Rotenbergin perheen luottomies Suomessa.

Valvonnan sijaan ulkoministeriö näytti toimivan konsulttina, joka auttoi pakotteiden kiertämisessä.

Roman Rotenberg (vas.) ja Gennadi Timtšenko ottivat Vladimir Putinin kanssa yhteiskuvan jääkiekko-ottelun yhteydessä. Putin on auttanut Timtšenkoa ja Rotenbergin perhettä rikastumaan. Kuva: Alexey Nikolsky / EPA

Ministeriö: Ei meidän vastuullamme

Käräjäoikeudessa varojen takavarikointia vaati ulkoministeriö, eli juridisesti ilmaistuna se oli kantajana tapauksessa.

Sähköpostitse ministeriö keskittyi lähinnä vierittämään vastuuta pois itseltään.

“Ulkoministeriön pakotetiimi ei tee todellisia edunsaajia tai todellista määräysvaltaa koskevia selvityksiä, vaan ne jäävät joko täytäntöönpanoviranomaisen tai esimerkiksi liiketoimia harkitsevan ja riskiarviota tekevän yrityksen tehtäväksi”, ulkoministeriö totesi MOT:lle lähettämässään sähköpostissa.

Ministeriössä ollaan helisemässä pakoteasioiden kanssa. Yritykset esittivät jatkuvasti kysymyksiä Venäjä-pakotteiden soveltamisesta ja valittavat, että vastausten saaminen viipyy. Syy on ilmeinen: kyselyihin on vastaamassa ministeriössä vain pari ihmistä. He eivät ehdi paneutua yksittäisiin tapauksiin.

Vaikka nimellisesti ulkoministeriö on vastuussa pakoteasioista, ei se juuri puutu käytännön toimintaan kuten takavarikoihin tai esimerkiksi yhtiöiden todellisten omistajien selvittämiseen.

Ulosottolaitos vastaa useimmissa tapauksissa asioiden tutkimisesta. Johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen johtaa laitoksen erityistäytäntöönpanon valtakunnallista toimintayksikköä, jonka vastuulle pakoteasiat kuuluvat.

Virtanen ei voi lain mukaan kommentoida yksittäisen henkilön ulosottoasioita, vaikka kyse olisi vaikutusvaltaisesta oligarkista. Siksi hän ei ota kantaa Rotenbergin tapaukseen.

Virtanen puolustaa yksikköään, joka selviääkin kotimaisista tapauksista varsin hyvin. Sen pääasiallinen vastuu on harmaan talouden ja talousrikollisuuden ehkäisy.

– Ulosottomiehellä on erittäin hyvät kansalliset tiedonsaantioikeudet, ja teemme yhteistyötä poliisin, verohallinnon, tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Koska ulosotto on EU-maissa järjestetty kansallisen lainsäädännön mukaisesti, on tiedonsaanti ulkomailta vaikeaa.

– Jos tapaukseen liittyy rikosepäilyjä ja mukana on poliisi sekä syyttäjä, niin tiedonsaanti kyllä toimii, Virtanen sanoo.

Mutta oligarkit ovat kokonaan eri juttu, kuin suomalaiset rikolliset tai ulosoton pakoilijat.

Lähes aina venäläisten omistukset päätyvät ulkomaille, useimmiten veroparatiiseihin. Niistä tietoja ei välttämättä saa edes virallisilla virka-apupyynnöillä. Panaman poliisia eivät suomalaisen ulosottomiehen murheet kiinnosta.

Ulosottolaitos on asettanut takavarikkoon pakotteiden takia useiden kymmenien miljoonien eurojen edestä omaisuutta Ukrainan sodan syttymisen jälkeen. Virtasen yksikköön on myös palkattu lisätyövoimaa. Mutta se on hiukan kuin hankkisi palosammuttimen, kun talo on jo tulessa. Nyt Ulosottolaitos joutuu opettelemaan lennosta esimerkiksi tietojen hankkimista ulkomaisista rekistereistä.

Koulutusta, osaavan työvoiman ja muiden resurssien hankkimista olisi pitänyt miettiä silloin, kun suomalaiset poliitikot istuivat EU-pöydissä tekemässä pakotepäätöksiä vuonna 2014.

Maaliskuussa julkaistussa MOT-ohjelmassa kerrottiin, kuinka Vladimir Putinin lähipiiri on kätkenyt varallisuuttaan ja kuinka he onnistuvat välttelemään länsimaiden asettamia pakotteita.

Oliko kyse oligarkin rahoista?

Olivatko jäädytetyt varat sitten päätymässä oligarkin eli Arkadi Rotenbergin todellisuudessa omistamalle yhtiölle? Mahdollisesti, mutta mitään varmaa on mahdotonta sanoa.

Käräjäoikeuskin totesi, että “pakotelistatut henkilöt pyrkivät tyypillisesti saattamaan varoja sellaisten yhteisöjen saataville, jotka eivät ole luetteloon merkittyjen yhteisöjen omistuksessa tai määräysvallassa”. Suomennettuna: pakotelistalla olevat henkilöt käyttävät bulvaaneja ja siirtävät omaisuuttaan muiden nimiin.

Käräjäoikeutta ministeriön ja ulosoton googlailu ei vakuuttanut. Näyttö Agricultural Mineralsin ja Rotenbergin yhteyksistä ei riittänyt.

Näin rikkaat venäläiset toimivat – omaisuuden ei tarvitse olla omissa nimissä, eikä omistajista saada aina tolkkua. Timtšenkon pojan kaima voi olla Arkadi Rotenbergin bulvaani – tai sitten ei. MOT-toimitus ei onnistunut häntä tavoittamaan.