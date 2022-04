Mariupolissa loukussa olevilta sotilailta "viimeinen viesti" maailmalle: Aikaa on jäljellä ehkä enää tunteja tai korkeintaan päiviä

Azovstalin terästehtaan alueelle saarretut Ukrainan sotilaat tekevät vastarintaa, mutta aika on käymässä vähiin.

– Tämä on vetoomuksemme maailmalle. Tämä saattaa olla viimeinen viestimme. Vihollisen määrällinen ylivoima on 10–1.

Noin 11 neliökilometrin laajuisella terästehtaan alueella on ilmeisesti joitakin tuhansia Ukrainan sotilaita, joista yli 500 on Volonan mukaan haavoittunut. Eri lähteiden mukaan alueella on 1 000–2 000 siviiliä.