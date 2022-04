Biisonimafia punnersi Youtubesta valkokankaalle – "Miksi eivät Youtube-katsojat tulisi leffateatteriin?" kysyy ryhmän monitoimimies Kaitsu Rinkinen

Stunt- ja sketsiryhmä Biisonimafiaa voi kuvailla tienraivaajaksi: kyseessä on ensimmäinen kerta ainakin Suomessa, kun Youtubesta alkunsa saanut tuotanto pääsee elokuvateatterilevitykseen.

Biisonimafian Youtube-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) on satojatuhansia tilaajia, mutta elokuvamaailmassa se ei ole kaikkia vakuuttanut.

– Alalla on epäilty, että Youtube-katsojat eivät tule leffateatteriin. Meistä se on väitteenä täysin absurdi. Miksi he eivät tulisi?