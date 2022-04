Hallitus aikoo siirtää rahoitusta muilta hyvinvointialueilta yliopistosairaaloiden ylläpitäjille – häviäjät pelkäävät palveluidensa puolesta

Hyvinvointialueita on kaikkiaan 21. Neljällä niistä on oma yliopistosairaala. Helsingin yliopistollinen sairaala jatkaa hyvinvointialueista erillisenä HUS-yhtymänä, jonka omistavat Uudenmaan hyvinvointialue ja Helsingin kaupunki.

Päijät- ja Kanta-Hämeessä on jo karsittu kustannuksia ja odotettu hartaasti sote-uudistuksen tuomaa, nykyistä parempaa rahoitusta. Alueiden sote-johtajien mukaan rahoituksen heikkeneminen vaatisi lisää sopeuttamista. Palvelujen järjestäminen vaaditulla laadulla ja laajudella kävisi mahdottomaksi.

Yliopistosairaala-alueilla korkeammat kustannukset

Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolta kertoo, että taustalla on THL:n vielä julkaisematon tutkimus olosuhde- ja kustannustekijöistä.

– Sen perusteella yliopistosairaala-alueilla kustannustaso on korkeampi kuin muilla alueilla, vaikka siellä laskutus toimii asiakkaiden kotialueille ja yliopistosairaalat saavat erillisrahoitusta tutkimukseen ja koulutukseen.

Väisäsen mukaan rahoitusta pyritään kohdentamaan kaikille hyvinvointialueille palveluntarvetta vastaavasti. Hän muistuttaa, että sote-uudistuksessa siirrytään kokonaan uudenlaiseen järjestelmään, jossa kunnat rahoittavat sote-palveluja ja valtio on vain osarahoittaja. Muutos tapahtuu porrastetusti.

Väisänen myöntää, että aikataulu on tiukka, koska muutosesitykset on ehdittävä käsittelemään eduskunnassa. Pohjalle tarvittavia tutkimustuloksia on saatu vasta keväällä.