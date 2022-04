41 tykinlaukausta siivitti kuningatar Elisabetin 96-vuotispäivää – juhlavuoden kunniaksi kuningattaresta julkaistiin Barbie-nukke

Rauhallinen juhlapäivä Sandringhamin tilalla

Normaalisti Elisabetin virallista syntymäpäivää on vietetty kesäkuun toisena lauantaina perinteisen Trooping of the colours -sotilasparaatinkin merkeissä. Tänä vuonna paraati – ja myös muut 70-vuotisen valtakauden juhlallisuudet – on siirretty nelipäiväiseksi tapahtumaksi 2.–5. kesäkuuta.