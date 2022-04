Korona kurjistaa teattereita vielä pitkään: "Pahin kriisi sadan vuoden aikana"

Koronakriisi tulee näkymään vielä pitkään teattereiden toiminnassa ja taloudessa. Vaikka yleisörajoitukset ovat poistuneet, sairastumisia on yhä paljon ja esityksiä joudutaan perumaan.

Esimerkiksi Seinäjoen kaupunginteatterissa on koettu "paikkausrumba" ja ensi-iltojen toteuttamisessa on tarvittu poikkeuksellisen paljon luovuutta.

– Kaikki ovat siirtyneet, mutta ne on pyritty toteuttamaan lähes keinolla millä hyvänsä, kertoo Seinäjoen kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius .

Pahin kriisi 100-vuoden historiassa

Kaksi epävarmaa vuotta on vaikuttanut yleisön käyttäytymiseen. Ryhmävarauksissa ollaan varovaisia ja yksittäisetkin liput ostetaan usein viime hetkellä.

Teatteriväki muistuttaa, että vaikka kaupunkien talous on heikko, kulttuurin kerrannaisvaikutukset ovat suuret. Tukea elpymiseen tarvitaan jatkossakin.

– Vaikka olemme tosi kiitollisia niistä tuista, mitä on esimerkiksi valtiolta on saatu, niin omarahoitus on ollut tosi pientä. Se tulee vaikuttamaan pitkään, toteaa Kaisa Paavolainen.