Piilaaksosta Pohjois-Karjalaan muuttaneella teknologiayrittäjällä miljoonien eurojen matkailuvisiot entiselle varuskunta-alueelle

Alueelle on voimassaoleva asemakaava, jota lähdetään rakentamaan vaiheittain. Tavoitteena on, että Kontiorannan Puulaaksossa on vuoteen 2030 mennessä 500 vuodepaikkaa ja eri alojen toimijoita, kuten hyvinvoinnin ja vapaa-ajan yrityksiä. Tämän vuoden loppuun mennessä rakentaminen käynnistyy Lohkarekylästä.