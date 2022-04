Analyysi: Kiina ei onnistu pysäyttämään omikronvarianttia käskyllä ja sensuurilla

PEKING Kiinan suurkaupungit ovat olleet ultramoderneja ja suhteellisen mukavia asuinpaikkoja niin ulkomaalaisille kuin Kiinan keskiluokalle. Mutta Kiinan kova nollatoleranssi koronaviruksen suhteen on näyttänyt, miten koviin otteisiin autoritäärinen maa on valmis, kun se vaatii kansaa tottelemaan käskyjä.

– Aiemmin Kiinassa ei tuntunut siltä, että asuu kommunistisessa maassa. Puolustelin maan hyviä puolia ystävilleni. Tätä on vaikea enää puolustaa, pohti eräs Pekingissä asuva ulkomaalainen, kun keskustelimme Shanghain rajusta koronaviruskaranteenista.

Shanghaissa Kiinan talouden tärkeimmässä kaupungissa 26 miljoonaa asukasta ovat olleet lukittuina koteihinsa. He ovat joutuneet pelkäämään ruoan loppumista ja positiivisen tartuntatuloksen saamista pitkissä koronatestijonoissa. Positiivinen tulos johtaa karanteenikeskukseen.

Sadat tuhannet ovat viruneet retkisängyillä valtavissa karanteenikeskuksissa, joita on rakennettu messukeskuksiin ja jopa toimistorakennuksiin. Oireettoman tartunnan saaneeksi todetut joutuvat nukkumaan lähellä toisiaan tuhansia ihmisiä vetävissä avoimissa, roskaisissa tiloissa ja virus leviää entisestään.

Shanghain koronaviruskaranteeni on vienyt myös Kiinan sensuurin äärimmäisyyksiin. Jopa Vapaaehtoisten marssin eli Kiinan kansallislaulun ensimmäinen säe poistettiin sosiaalisen median hashtagista. Se kuuluu näin: “Nouskaa! Te, jotka ette halua olla orjia.”

Orjiksi monet shanghailaiset ovat itsensä tunteneetkin. Tai ainakin vangeiksi. Kaupunki piti sulkea huhtikuun alussa yhdeksäksi päiväksi puoli kaupunkia kerrallaan. Sulku on kuitenkin jatkunut ja omikron-tartuntojen määrä pysynyt korkealla.

Asuinalueet on aidattu ja asukkaat eivät pääse ulos kodeistaan koronavirussulun aikana.

On hämmentävää katsella, kuinka kovinkaan asukkaiden hätähuuto ei näytä saavan vastakaikua Kiinan nollatoleranssin päättäjiltä.

Koronavirukseen on kuollut virallisten tietojen mukaan nyt 25 ihmistä. Viranomaiset muistuttavat heti, että kuolleet olivat vanhuksia ja heillä oli jo taustalla kroonisia sairauksia. Mutta vieläkin useampi lienee kuollut tarpeettomasti muista syistä (siirryt toiseen palveluun) , kun ei ole päässyt sairaalahoitoon koronavirussulun takia.

Suurin osa tartunnoista on ollut oireettomia, mutta jokainen tartunnan saanut joutuu silti kodistaan karanteenikeskukseen.

Koronatoimien vaikutus näkyy jo vuoden ensimmäisen neljänneksen talouskasvuluvuissa (siirryt toiseen palveluun) . Kiinan tilastokeskuksen mukaan talouskasvu oli 4,8 prosenttia. Se on vähemmän kuin maan johdon vaatimaton 5,5 prosentin ennuste maan talouskasvulle.

Shanghain autotehtaat olivat kiinni. Tuonti- ja vientitavara on jumiutunut satamiin. Eikä se liiku Kiinan sisälläkään. Kuluttajat eivät osta tavaraa. Maaliskuun vähittäismyynti laski 3,4 prosenttia (siirryt toiseen palveluun) vuoden takaisesta Kiinan tilastokeskuksen mukaan. Tämä oli puolet isompi lasku kuin odotettiin.

Viranomaiset puolustelevat koronasulkua sanoen, että Kiina pitää huolta heikoimmistaan. Viranomaisten mukaan vain 57 prosenttia yli kuusikymppisistä on saanut kolme rokotetta. Vain noin puolet yli 80-vuotiaista on saanut kaksi rokotetta.

Rokoteasiantuntijat ovat kehottaneet Kiinaa ottamaan käyttöön mRNA-rokotteet (siirryt toiseen palveluun) kuten Pfizer-Biontechin ja Modernan rokotteet koronavirusta vastaan. Poliittisista syistä Kiina hyväksyy vain kotimaassa valmistetut rokotteet, joiden teho on tutkimusten mukaan pienempi (siirryt toiseen palveluun) erityisesti uusinta omikron-varianttia vastaan kuin mRNA-rokotteiden.

Tähän mennessä yhteiskuntarauha on pitänyt, kun vain pieni joukko kaupunkeja tai lähiöitä on lukittu kerrallaan ja muu maa on elänyt kohtuullisen vapaata arkea.