Miehelle ja naiselle 10 ja 8 vuotta vankeutta törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Loviisassa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut nelikymppisen miehen ja lähes kuusikymppisen naisen ehdottomaan vankeuteen useista lapseen kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista.

Uhrista leviteltiin videoita

Tuomiolauselman mukaan tuomitut mies ja nainen ovat olleet useaan kertaan sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa. Lisäksi he ovat muilla tavoin tehneet useita kertoja asianomistajalle seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan asianomistajan kehitystä.

Lisäksi mies on levittänyt ainakin yhdeksässä viestikeskustelussa yli 80 kertaa videomateriaalia, joissa on esitetty lasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti. Lisäksi mies on pitänyt hallussaan yli 70 lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa kuvaa.