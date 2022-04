Punkyhtyeen kappale päätyi sattumalta uuden Biisonimafia-elokuvan traileriksi – ohjaaja oli lentää peffalleen kuullessaan biisin

Elokuvaan on tehnyt musiikkia muun muassa kuopiolainen punkrockyhtye Rakki-Sakke ja Lahjomaton Miro, jonka mittatilaustyönä tehty Kahvaa! päätyi lopulta leffan aloitus- ja traileribiisiksi. Traileria on katsottu Youtubessa (siirryt toiseen palveluun) jo yli 100 000 kertaa. Se on traileriksi paljon.