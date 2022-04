Kaksi sairaanhoitajaa kertoo, miltä uhattu joukkoirtisanoutuminen ajatuksena tuntuu: "Loppuun asti mukana"

– Peruuntuminen oli aikamoinen sokki, koska taistelutahto oli niin kova. Se oli lamaannuttava tieto, ja nyt on epävarmuus tulevasta.

Sanna Viherlehto on Tampereen yliopistolliseen sairaalaan kuuluvassa Hatanpään sairaalassa töissä leikkausosastolla. Hoitajapula on näkynyt arjessa.

– Leikkaushoitajia on siirretty muille osastoille hoitajapulan takia. Kuulemani mukaan perehdytys ei ole aina ollut kattavaa. Jatkuva epävarmauus on värittänyt kevättä, Viherlehto sanoo.

Avoimia kysymyksiä esimerkiksi määräaikaisuudesta

Työssä on ollut muutenkin muutoksia, kun leikkauksia on siirretty. Lakon aikana oli Viherlehdon mukaan vaikea tietää esimerkiksi, kuka on suojelutyössä. Työnantaja tiedotti hänen mukaansa huonosti asiasta.