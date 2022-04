Kevättulvat valtaavat nyt peltoja ja teitä – maanviljelijä Juha Muurosen pellolla ui joutsenia

Vettä on tulvinut pelloille esimerkiksi Haminan Metsäkylässä niin paljon, että torstaiaamuna siellä ui joutsenia.

Maanviljelijä Juha Muuronen on katsonut saman Suurijärven rannalla Haminassa sijaitsevan pellon tulvimista pikkupojasta asti.

– Ranta on nyt muutamansataa metriä siirtynyt järveltä tänne pellolle. Tilanne on sama lähestulkoon joka kevät, kertoo Muuronen.

Tänä vuonna kevät on saapunut tavanomaista myöhemmin. Lunta ja vettä on jäljellä pelloilla vielä paljon.

Tulvahuiput edessä

Vesi on tulvinut teille ja pelloille eri puolilla Etelä-Suomea, ja tulvia on luvassa eri puolille maata. Lämmin sää on nostanut (siirryt toiseen palveluun)Etelä-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan joet pääosin keskimääräistä suurempiin tulvahuippuihin tällä viikolla.