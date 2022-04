Ukrainan sodan taustalla piilee merkittävä tapaus yli tuhannen vuoden takaa – onko tässä syy, miksi Putin haluaa Kiovan?

– Se on itäslaavilaisen ortodoksisuuden alkupiste, sanoo yliopistotutkija, teologian tohtori Heta Hurskainen Itä-Suomen yliopistosta Joensuusta.

Kiovan suuriruhtinas Vladimirin kasteesta alkanut historia on tutkijoiden mukaan yksi tekijä, joka osaltaan voi selittää, miksi Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Suuri symbolinen arvo

Mutta Kiova on venäläisille paljon enemmän kuin vain Ukrainan pääkaupunki, kertovat tutkijat Kati Parppei ja Heta Hurskainen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin näkee Kiovan niin tärkeäksi osaksi Venäjän historiaa, että hän myös siksi haluaa palauttaa kaupungin Moskovan hallintaan. Samassa ajatus on myös Venäjän ortodoksisen kirkon johtajalla, Moskovan patriarkaatti Kirillillä.

Kuva: EPA/All Over Press

Kiovan merkityksestä kertoo, että tutkija Kati Parppei ei usko Venäjän pommittavan kaupunkia maan tasalle, kuten se on tehnyt esimerkiksi Mariupolissa.

– Kiovan symbolinen arvo Venäjälle on niin suuri. Se liittyy moskovalaiseen ajatukseen, että Kiovasta lähti hahmottumaan sekä muinaisvenäläinen hallintorakenne että kristillistyminen ja kirkon rakentuminen Venäjälle, sanoo Parppei.

Keskusvalta sai otteen

– Vuonna 1051 perustettiin Kiovan luolaluostari, joka on tärkeä hengellinen keskus ja tiettävästi ensimmäinen Rusj’n alueen luostari, kertoo Kati Parppei.

Moskovan dynastian valta kasvoi 1400- ja 1500-luvuilla ja he alkoivat kirjoittaa historiaa omasta näkökulmastaan. He kuvasivat itseään Kiovan manttelinperijöinä ja oikeauskoisen kristillisen kirkkokunnan johtajina.

Parppein mukaan venäläiset näkevät, että Ukraina on vanha venäläinen valtio, jossa itäslaavit olisivat olleet jakautumattomina.

– Se on moskovalaistettua historiankirjoitusta. Ukrainalaiset sen sijaan näkevät, että Ukraina on ukrainalainen ja painottavat enemmän läntisiä yhteyksiä, sanoo Parppei.

Putin haluaa karkulaisen kiinni

Moskovan Patriarkka Kirill on avoimesti kertonut hyväksyvänsä Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, mikä on herättänyt niin Suomessa kuin muuallakin ortodoksisessa maailmassa on suurta ihmetystä.