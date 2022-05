Tuulivoimarakentaminen suuntaa nyt avomerelle – Pohjanlahden jäämassojen vaikutus mietityttää tutkijoita

Energiayhtiö Ilmatar on jo perustanut Ahvenanmaalle tytäryhtiön, kuten myös ruotsalainen OX2, joka on kiinnostunut enemmän Ahvenanmaan eteläpuolisesta merialueesta.

Ahvenanmaa laati ensimmäisen virallisen meri- ja rannikkoalueiden käyttösuunnitelman vuonna 2021. LUT-yliopiston valmistelemassa suunnitelmassa todettiin merkittävä mahdollisuus offshore- eli merituulivoiman tuottamiseen, sillä tähän sopivien alueiden kokonaispinta-ala pohjoisilla ja eteläisillä merialueilla on noin 1000 neliökilometriä.

Yhtiö kertoo aikovansa käyttää rakentamiseen ja tuulipuistojen ylläpitoon suomalaista osaamista. Tämä tarkoittaa sitä, että lähivuosina on synnytettävä uudenlainen meriklusteri offshore-merituulivoiman ympärille, sillä muillakin yhtiöillä on menossa vastaavia hankkeita.

Ahvenanmaan pohjoispuolelle on suunniteltu satojen merituulivoimaloiden aluetta.

Pohjanlahdelle nousemassa satoja voimaloita

Ulkomerelle aiotaan lähivuosina rakentaa satoja tuulivoimaloita pitkin Pohjanlahden rannikkoa. Suomen ympäristökeskus (siirryt toiseen palveluun) kartoitti sopivia alueita ja Suomen merialueilla tutkimuslupia on vireillä ja haettu Perämerelle asti.

Ilmatieteen laitos on kerännyt tietoja jääolosuhteista jo vuosikymmeniä, mutta ilmastonmuutoksen myötä nämä tiedot tarvitsevat rinnalleen mallinnusta tulevaisuuden jääolosuhteiden ennustamiseen, jotta suunnitteilla olevien voimaloiden jääkuormia voidaan arvioida tarkemmin.

Kartioiden ongelmana on korkeampi hinta ja vaativa kuljetus- ja asennustyö. Kartio voi myös rasittaa voimalan runkoa enemmän, kun jäämassan paine on suurempi esimerkiksi ahtojäävallien tapauksessa. Lisäksi kesäisin kartiot johtavat suurempiin aaltokuormiin ja rakenteiden väsymiseen.

Aalto-yliopiston ainutlaatuisessa jäälaboratoriossa on jo testattu eri rakenteiden jäänkestävyyttä (siirryt toiseen palveluun) . Nyt tutkitaan sitä, milloin jääolosuhteet vaativat suoria tai kartiomallisia runkoja.

– Minulla on muistikuva, että Pohjanlahdellakin on mitattu ahtojäävallien kölejä, jotka on kahta-kolmeakymmentä metriä syviä.