Macronin voitto vahvistaisi Suomen mahdollisuuksia liittyä Natoon nopeasti, arvioi asiantuntija – tällaista politiikkaa Ranskan presidentti ajaisi jatkokaudellaan

Kisasta on tulossa tiukka, mutta 44-vuotias Macron lähtee toiselle kierrokselle ennakkosuosikkina. Kannatuskyselyiden mukaan hänellä on noin kymmenen prosenttiyksikön kaula Le Peniin.

Macron on johtajana karismaattinen, kansainvälinen ja uudistusmielinen, mutta kotimaassaan häntä pidetään myös elitistinä, etäisenä ja Pariisi-keskeisenä. Hän on saanut liikanimen "rikkaiden presidentti".

EU:n Venäjä-pakotelinjaan tulisi jatkuvuutta

EU-myönteinen Macron on sanonut , että sunnuntain vaalit ovat äänestys joko Euroopan puolesta tai sitä vastaan.

Macron on tunnettu aktiivisesta otteestaan EU:ssa.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen sanoo, että Macronin loppukaudella on näkynyt eurooppalaisen omavaraisuuden korostaminen.

– Macronin vahvaan EU-myönteisyyteen on alkanut sisältyä parin viimeisen vuoden aikana yhä vahvemmin sävyjä, että Euroopan pitäisi puolustaa vahvemmin myös omia intressejään maailmantaloudessa: omaa teollisuuspolitiikkaa ja eurooppalaista tuotantoa laajemminkin.

Ranska on myös vaatinut uudistuksia EU:n talouspolitiikkaan ja puolustusyhteistyön tiivistämistä.

Soro-Pesonen arvioi, että Macronilla on kunnianhimoa jäädä historiankirjoihin suurena uudistajana tai suunnannäyttäjänä.

– Näyttää siltä, että Ranska vaatii yhä aktiivisempaa pakotelinjaa. Ranska on sikäli paremmassa tilanteessa kuin esimerkiksi Saksa ja Italia, että sillä on hyvin vahva oma ydinvoimatuotanto eikä se ole samalla tavoin riippuvainen Venäjän kaasutoimituksista, Miettinen huomauttaa.

Soro-Pesosen mukaan Macronin valinta jatkaisi myös EU:n rivien yhtenäistymistä, kuten on käynyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Macron kuvaili Natoa "aivokuolleeksi", mutta kritiikki on vaimentunut

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Macronin Nato-kritiikki on vaimentunut.

Macron on sanonut, että hyökkäys antoi Natolle "sähköiskun", joka selventää puolustusliiton strategista roolia.

– Tällä alueella on otettu paljon askeleita Macronin kaudella. On luotu esimerkiksi niin sanottu Euroopan rauhanrahasto, jota hyödynnettiin Ukrainan kriisin ensimmäisessä vaiheessa. Sen kautta tarjottiin Ukrainalle yhteistä aseapua, Miettinen huomauttaa.

Ranskan presidentinvaaleista on tulossa jännittävät, sillä kisasta ennakoidaan tiukempaa kuin viisi vuotta sitten.

Jos Le Pen valittaisiin presidentiksi, on spekuloitu, vaikeutuisiko Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyshakemuksen läpimeno.

Suomea ja Ranskaa yhdistää EU ja ydinvoima

– Suomelle on ensisijaisen tärkeää, että Euroopan unioni ja talous pysyy vahvana. Se on parasta puolustusta ja turvaa tässä maailmantilanteessa, Soro-Pesonen katsoo.

Suomen kannalta Macronin valinta edustaisi jatkuvuutta sille, mitä EU on viime vuosina tehnyt, sanoo Miettinen.

EU on pyrkinyt viime vuosina esimerkiksi tiivistämään omaa puolustusyhteistyötään, rakentamaan yhteistä tilannekuvaa sekä tiivistämään rivejään, koordinoimaan yhteistä pakotepolitiikkaa ja tekemään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa .

– Nyt kun pyritään eroon Venäjän fossiilisesta energiasta, ydinvoiman merkitys kasvaa. EU:n energiapaletissa se on varmasti aihe, jossa Suomi ja Ranska löytävät yhteisen sävelen, Soro-Pesonen arvioi.

Macron joutunee tarjoamaan kädenojennuksia hintojen noususta kärsiville kansalaisille

– Sen rinnalle on kuitenkin tullut enemmän Ranskan oman teollisuuden etua ja investointipolitiikkaa korostavia näkemyksiä. Enemmän sopeuttamisesta investointiin on se linja, jota Macron on nyt sisäpolitiikassa pyrkinyt edistämään.