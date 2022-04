Hesburger lisäsi työntekijöidensä taukojen määrää MOT:n jutun seurauksena

Esimerkiksi Hesburger on ohjeistanut työntekijöitään niin, että viiden tunnin työvuoroon ei kuulu kahvitauko. Käytäntö on työehtosopimuksen vastainen.

MOT:n huomautettua asiasta, Hesburger tarkisti asiaa alan työmarkkinajärjestö MaRalta. Seurauksena tuhansia työllistävä pikaruokaketju on muuttanut taukokäytäntöään.

– Tiedotimme sisäisissä viestintäkanavissamme asiasta koko henkilöstöllemme viime viikolla: Pääsääntö on siis, että kahvitauot pidetään yli neljän tunnin pituisissa työvuoroissa, kertoo Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti .

Taustalla työehtosopimuksen virheellinen tulkinta

Hesburger oli siis käytännössä korvannut tauot mahdollisuudella juoda virvokkeita, mikä on pikaruokaketjulle huomattavasti helpommin järjestettävä vaihtoehto.

Palvelualan ammattiliitto PAMin sopimusasiantuntijoiden mukaan kahvitaukoa ei kuitenkaan voi kategorisesti poistaa ilman hyvää syytä. Työehtosopimuksessa mainitulla "töiden järjestelyyn liittyvällä syyllä" tarkoitetaan tilanteita, joissa työntekijän poistuminen kahvitauolle on käytännössä mahdotonta. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on baari, jossa on vain yksi työntekijä.