Kesärenkaisiin siirrytään jo ympäri Suomen – kaupoilla varaudutaan sotahintoihin: kulutustiedot kiinnostaa ja talvirenkaita ostetaan jo nyt

Kesärenkaidenvaihtosesonki on alkanut jo Lappia myöten. Etelärannikolla sesonki alkoi jo kuun alussa. Jyväskylän korkeudella noin kolmannes autoilijoista on siirtynyt kesäaikaan, arvioi Autonrengasliiton hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nuora .

– Jokainen kuski arvioi sen itse, koska ne uskaltaa vaihtaa, mutta moni on käynyt jo vaihtamassa. Esimerkiksi taksit ja pelastuslaitos, jotka ajavat ympäri vuorokauden, eivät pidä kiirettä vielä kesärenkaille.

Jopa Ivalossa on vaihdettu muutamia kesärenkaita, kertoo Vianorin toimipisteen huollosta vastaava Joonas Peuraniemi . Yleensä sesonki alkaa vasta vapun tienoilla, mutta sää ratkaisee.

Talvirenkaita ostetaan jo nyt

Osa kuluttajista on pannut merkille talvirenkaista vellovan keskustelun. Hintojen pelätään nousevan ja talvirenkaista tulevan jopa pulaa, kun renkaiden tuonti Venäjältä on tyssännyt pakotteiden vuoksi. Itärajan takaa on tuotu jopa yli puolet Suomen renkaista.