Inarin kansainvälisyys yllätti tuoreen kunnanjohtajan kuusi vuotta sitten – 31 vuotta eläkeikään sai hakemaan uusia haasteita

Inarijärven jäällä on rauhallisen tyyntä ja kevätaurinko lämmittää pilkkijän valmisteluja. Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine lopetteli työpäiväänsä jo hieman aiemmin, jotta pääsisi kotijärven rantaan rentoutumaan. Kalastus ja luonnossa liikkuminen ovat olleet Laineelle tärkeitä keinoja palautua raskaistakin työpäivistä.

– Monikulttuurisuus ja luonnon olosuhteet olivat kaikkea sitä, mitä lähdin hakemaan, kun tänne lähdin. Työ on ollut monipuolista ja todella antoisaa. Se kuitenkin tuli yllätyksenä, miten kansainväliseen paikkaan tulin. Se on tarkoittanut omassa työssäni myös paljon työtunteja, kertoo Laine.

Nyt edessä on kuitenkin uudet työtehtävät. Vielä parin kuukauden ajan hänet nähdään Inarin kunnanjohtajan tehtävissä, kunnes on aika muuttaa Hämeenlinnaan maakuntajohtajan saappaisiin. Päätös hakea uutta työtä ei syntynyt ilman pitkää pohdintaa.

– Kuten oli tiedossa, minulla on vielä 31 vuotta eläkkeelle, enkä aikonut olla Inarissa siihen saakka. Olen viihtynyt täällä hyvin. Inarissa on hienoja ihmisiä, maisemia ja kulttuuria. Kyllä tätä jouduin paljon puntaroimaan, kertoo Laine.

Kun Laine luopuu virastaan, on saamelaisalueen kaikissa kunnissa vaihtunut kunnanjohtaja vuoden sisällä. Kunnanjohtajat vaihtuivat tänä keväänä Enontekiöllä ja Utsjoella. Myös Sodankylässä haetaan paraikaa uutta kunnanjohtaja, koska nykyinen viranhaltija lopettaa tämän kuun lopussa.

Koulurakennusten uusiminen ja saamen kielistrategia jäivät mieleen

Toni K. Laineelle Inariin asettuminen oli helppoa. Yhteistyökuviot toimivat niin kunnanvaltuutettujen kuin muiden viranomaistahojen kanssa, yhteishenki on ollut kannustavaa ja työtä kunnan eteen tehdään yhteistuumin, kertoo Laine. Maakuntalehti Lapin Kansan mukaan (siirryt toiseen palveluun) kunnanjohtaja on ollut luottamushenkilöiden keskuudessa pidetty.

– On ollut myös todella haastava tehtävä turvata kaikkien kolmen saamen kielen elinvoimaisuus ja sekä kasvattaa uusia saamenkielisiä sukupolvia. Mielestäni olemme menneet siinä parempaan suuntaan, pohtii Laine.

Saamenkielistrategia on saamelaisalueen kuntien omasta aloitteesta alkanut kehittämistoimi, jolla vahvistetaan saamen kielen asemaa kuntien palveluissa ja toteutetaan paremmin saamen kielilakia. Inarin kunnanvaltuusto hyväksyi kielistrategian vuonna 2020.

– Toivon positiivista asennetta saamen kieliä kohtaan tulevaisuudessakin sekä lisää saamenkielisiä palveluita. Lapset ja nuoret ovat kuitenkin se tärkein joukko, joita tukea. He ovat tulevaisuuden kielenkäyttäjiä.

Kunnanjohtajan pesti voi olla pohjoisessa vaativa paikka

Muutamat asiat kunnanjohtajavuosista ovat jääneet myös vaivaamaan. Parin investointihankkeen pysähtyminen on harmittanut Lainetta. Myös koronapandemia vaikutti paljon kunnan kehitykseen, kun siirryttiin hetkessä kriisijohtamiseen.

Inarin kunnanjohtajan virka tulee todennäköisesti hakuun syksyllä, kun Hämeen maakuntajohtajan virka on saanut lainvoimaisuuden.

Uudella kunnanjohtajalla on suuret saappaat täytettävänään.

– Vaatimustaso on korkealla. Johtajalla täytyy olla laajempi kokonaiskuva kulttuurisesta moninaisuudesta, ja maankäyttöön liittyvissä asioissa täytyy olla taitava. Taloushallinto on tärkeä, vaikka Inarin taloustilanne on ollut pitkään hyvällä pohjalla, kertoo Laine.