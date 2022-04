Nousisiko Oulun keskustaan torihotellin tilalle siilikakku? Uros-miljonäärin hotellihankkeen pysähtyminen innoitti oululaiset pilailemaan

Oulussa on seurattu kummissaan keskeiselle paikalle torinrantaan rakennettavan hotellin vaiheita vuosien saatossa. Välillä on rakennettu ja nyt taas työt ovat olleet seisahduksissa pitkän aikaa.

Ärsytyksen lisäksi keskeneräinen hotellirakennus on herättänyt vitsailua ja nyt pilapiirroksia. Työmaata suojaaviin aitoihin on alkanut ilmaantua tekstejä ja kuvia, joissa otetaan humoristisesti kantaa rakennushankkeeseen.

– En tiedä onko kukaan meistä tehnyt ikinä siilikakkua, vai nähnyt vain jossain kuvia. Siilikakku on niin utopistinen juttu ja käsittämätön konsepti. Toki eihän hotellirakennus Oulun torinrantaan sitä välttämättä ole, mutta hirveän pitkä projekti se on ollut.

Torihotellin taustalla on Uros-yhtiöstä tunnetun liikemies Jyrki Hallikaisen perheyhtiö. Hankkeen pysähdyttyä ja Uroksen jouduttua konkurssiin kaupungille on esitetty rakennuksen muuttamista asunnoiksi ja jopa purkamista.

Arkkitehtiopiskelijat ovat sitä mieltä, että torihotellin rakennukselle on hyvä löytää joku käyttötarkoitus, sillä jo ilmastonäkökulmastakin sitä on järjetöntä lähteä purkamaan.

Lisää huumoria luvassa

– Tämä menee ehkä jo meemistä. Lisää huumoria on tulossa. Kyseessä on keskeneräinen hotelli, joka on rakennettu ehkä kaupungin parhaalle tontille. Ironialla asiaan suhtautuminen, ehkä jopa meemikulttuuri on odotettu reaktio ilmiölle.