Yksi maailman erikoisimmista puukatoista nousee paikoilleen Suomessa – 5000 kilon painoiset palkit ovat kiinni vain kärjistään

Pohjoismaiden suurin roikkuva kattorakenne on alkanut saada muotoaan Kotkan Kantasatamassa. Vuonna 2023 valmistuvan tapahtumakeskuksen eli Satama Areenan siluetti on kohonnut Kotkansaareen viime kesästä lähtien.

SRV:n työmaapäällikkö Pekka Ruokonen kertoo, että roikkuvan puukaton asentaminen aloitettiin viime viikolla. Haastavin urakka on nyt ohi, sillä yhdeksän valtavaa kaarevaa puupalkkia on jo aseteltu paikoilleen.

Työ etenee aikataulussa

Areenan etelä- ja länsisivuilla on Ruokosen mukaan aloitettu jo sisävalmistusvaiheen töitäkin, ja esimerkiksi väliseinämuuraukset alkavat ensi viikolla. Julkisivutyökin etenee, lämmöneristystöistä on jo yli puolet tehty ja ikkunoiden asennuskin on alkanut tällä viikolla. Rakennuksen alapohjatilan talotekniikka-asennuksetkin on jo käytännössä tehty.