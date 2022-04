Kolme kysymystä Pirkanmaan tulevalle hyvinvointijohtajalle – kisan loppusuoralla on kolme kokenutta ehdokasta

Pirkanmaan hyvinvointialueen hallitus valitsi loppusuoran ehdokkaat torstai-iltana. Lopullisen päätöksen tekee hyvinvointialueen valtuusto.

Marina Erhola on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtaja. Hän on vahvoilla myös Päijät-Hämeen tulevan hyvinvointialueen johtoon. Siellä johtaja valitaan viikkoa ennen kuin Pirkanmaalla.

Kari Hakari on sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, mutta oli sitä ennen Pirkanmaan liitossa ja Tampereen kaupungilla.

Taru Kuosmanen on Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualuejohtaja.

"Ei pöydällä ole kolmea appelsiinia"

Kunnes uusi johtaja on valittu, Pirkanmaan väliaikaisena johtajana on Jukka Alasentie. Hänen mukaansa valintaa ei tehdä henkilön vaan sen perusteella, millaista johtajuutta kukin haluaa painottaa.

– Tulevalle johtajalle on erilaisia profiilivaihtoehtoja ja niihin kaikkiin on hyvät hakijat. Nyt pitää valita, mitä painotetaan. Ei pöydällä ole kolmea appelsiinia, vaan appelsiini, päärynä ja omena. Pitää valita, mitä niistä halutaan, Alasentie kuvaa.

1. Miksi hait Pirkanmaan hyvinvointialueen johtoon?

Marina Erhola: Olen ollut työurallani muutosjohtaja, ja Pirkanmaa on hyvin mielenkiintoinen alue. Se on maan suurin hyvinvointialue. Pirkanmaalla on tehty paljon hyvää työtä, mutta sote-uudistus on vielä kesken.

Kari Hakari: Sote-uudistuksen toimeenpano on kiinnostava tehtävä. Siinä on runsaasti haasteita, mutta samanaikaisesti mahdollisuus saada aikaan merkittäviä uudistuksia pirkanmaalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Pirkanmaa on täynnä mahdollisuuksia ja lisäksi se on kotimaakuntani.

Taru Kuosmanen: Olen ollut Tampereella johtotehtävissä 15 vuotta ja yhteistyö kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa on tuttua. Olen ollut toistakymmentä vuotta myös erilaisissa sote-uudistuksiin liittyvissä tehtävissä ja työryhmissä. Nyt on halu nähdä ja saattaa loppuun se, mitä voimme täällä Pirkanmaalla saada aikaan.

2. Mikä on sinun vahvuutesi tähän tehtävään?

Erhola: Olen kokenut johtaja ja ollut monenlaisissa tehtävissä paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Soteuudistuksen kanssa olen työskennellyt vuodesta 2005 ja kahdeksan eri hallituksen kanssa, joten tunnen sen äärettömän hyvin.

Hakari: Vahvuutenani on erityisesti vahva strateginen johtamisote ja kyky johtaa muutosta. Lisäksi yhteydet valtionhallintoon ja hyvinvointialueita ohjaaviin ministeriöihin ovat erinomaiset.

Kuosmanen: Erotun muista hyvistähakijoista siinä, että minulla on tuorein kokemus täällä Pirkanmaalla tehtävästä työstä. Tunnen ihmiset, palvelut ja toimintaympäristön. Olen johtanut myös niitä toimintoja, jotka uudistuksessa jäävät kuntiin. Tunnen sen rajapinnan, ja hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyö on todella tärkeää.

3. Jos tulet valituksi, mihin ryhdyt ensimmäisenä?

Erhola: Pitää hahmottaa kokonaisuus ja käydä läpi valmistelun tilanne. Pitää aloittaa työskentely poliittisten päättäjien ja valmisteluorganisaation kanssa. Pirkanmaalla on jo valmisteltu aika hyvin, ja sitä ruvetaan työstämään eteenpäin. Sitten tulee strategia ja seuraavan vuoden taloussuunnittelu. Työtä on paljon, mutta siitä se lähtee.

Hakari: Ensimmäinen tehtävä on koota vahva johtoryhmä ja lähimmät alaiset, joiden kanssa viedä toimeenpanoa eteenpäin. Pirkanmaalla se on jo hyvässä vauhdissa. Seuraava tehtävä on varmistaa suunnitelmien eteneminen niin, että järjestämisvastuu voi siirtyä turvallisesti hyvinvointialueelle tammikuussa 2023. Myös alueen strategia on syksyn 2022 tärkeä tehtävä.

Kuosmanen: Ensimmäinen asia on toimintaedellytysten ja rakenteiden luominen, mikä tarkoittaa strategiaa, taloutta ja organisaation rakentamista. Pitää varmistaa, että kokonaisuus on toimintakunnnossa heti tammikuun 2023 alussa.

Hyvinvointialueen valtuusto tutustuu ehdokkaisiin videokokouksessa ensi viikolla. Lopullinen päätös tehdään toukokuun toisena päivänä.

Pian valittavasta johtajasta tulee maan suurimman hyvinvointialueen ylin virkamies. Pirkanmaan hyvinvointialueen vuosibudjetti on yli kaksi miljardia euroa.

Alue tuottaa sote- ja pelastuspalvelut yli puolelle miljoonalle ihmiselle ja sillä on yli 19 000 työntekijää.