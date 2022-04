Tätä osaamista on Suomessa vain Helsingissä ja Puolustusvoimilla: rauniopelastamiseen on panostettu pääkaupungissa jo pelkästään rakennustyömaiden takia

Rauniopelastuksen osaaminen on kasvanut Helsingissä merkittävästi. Helsingin pelastuslaitos on saanut uusittua välineistöään, ja muun muassa timantti- ja katuporia on valjastettu ihmisten auttamiseen.

Helsinki on varautunut entistä paremmin ihmisten pelastamiseen raunioista. Palomies-sairaankuljettaja Pekka Hartikainen ja palomies Nils Degerman näyttivät Ylelle, miten rauniopelastus sujuu käytännössä. Video: Antti Kolppo / Yle