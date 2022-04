Mitä tehdä, jos pomo huutaa tai vaatii allekirjoittamaan salassapitosopimuksen? Tarkistimme neljä työelämän ongelmatilannetta lain näkökulmasta

Nuoren työntekijän voi olla vaikeaa hahmottaa, millainen jousto kuuluu työelämään ja mikä taas on asiatonta tai peräti laitonta. Toisaalta työehtosopimukset ovat tulkinnanvaraisia, eivätkä kaikki tilanteet ole lainkaan silmissä yksiselitteisiä.

1. Pomo huutaa, jos teen virheen

Pomot ovat ihmisiä, eivätkä välttämättä ymmärrä oman käytöksensä vaikutusta. Työpaikalle on saattanut muotoutua huono kulttuuri, jossa huutaminen koetaan normaalina käytöksenä. Työntekijällä on velvollisuus nostaa epäkohdat esille.

Jos huutaminen on yleinen ja toistuva tapa antaa palautetta tai reagoida, tilanne saattaa aiheuttaa terveydelle haittaa ja täyttää sitä kautta työturvallisuuslain pykälän 28 eli häirinnän tunnusmerkistön.

2. Ylitöitä korvataan muuten kuin rahana

Vaikka työsopimukseen olisi kirjattu toisenlainen korvausmuoto ylitöistä, ei ehto ole pitävä. on ns. pakottavaa oikeutta eli asiaa ei voida sopia toisella tavalla, jos siitä tulee työntekijälle haittaa. Lisäksi muu kuin rahallinen korvaus ylitöistä on verotuksen kannalta ongelmallinen.

Työntekijän velvollisuus on aina ensin ottaa ongelmat puheeksi työnantajan kanssa.

3. Myymälässä on vain yksi työntekijä. Vessaan pitää luikkia kiireessä, eikä ruokataukoon ole mahdollisuutta.

Jos kaupassa tai kahvilassa työntekijöitä on vain yksi, voidaan tauot pitää työn lomassa. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää kuitenkin järjestää työolot niin, että tauoille löytyy aikaa.

Taukojen määristä ja kestoista säädetään työaikalaissa ja alakohtaisissa työehtosopimuksissa, joiden tarkoitus on varmistaa, ettei työ käy liian uuvuttavaksi.

Osassa palvelualojen työehtosopimuksia on kuitenkin viittauksia siihen, että palkattoman lounastauon voi tarvittaessa jättää pitämättä ja ruokailun voi hoitaa työaikana. Tämä pitää sopia erikseen. Silloin työpaikalta ei lähdetä esimerkiksi syömään, vaan lounas- ja kahvitauot pidetään työn lomassa, kun siihen tulee sopiva hetki.

Jos kiireisen myymälän ainut työntekijä ei ehdi vuoronsa aikana pitää taukoja tai käydä edes vessassa, käytäntö on selvästi työehtosopimuksen vastainen.

On työnantajan vastuulla järjestää työn olosuhteet niin, että työstä on mahdollista irrottautua aika ajoin taukojen pitämiseksi. Yleisiä käytäntöjä on sallia liikkeen sulkeminen tauon ajaksi, tai tauotuksen järjestäminen esimerkiksi kiertävällä tauottajalla.