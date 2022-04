Ylen toimittaja Simo Ortamo ei hetkahda Venäjän tuoreista syytöksistä – asiantuntija: Suomessa on varauduttava median luotettavuuden kyseenalaistamiseen

– Tämä on aika tyypillistä Venäjän hallinnolle, että se yrittää siirtää huomiota omista valheellisista väitteistä muualle ja syyttää meitä länsimaalaisia toimittajia vääristelystä, Ortamo toteaa..

Ortamo on tällä hetkellä Suomessa. Vuoden mittainen pesti Pietarin-toimittajana päättyy suunnitellusti huhtikuun lopussa, jonka jälkeen hän jatkaa Ylen ulkomaantoimittajana Helsingissä.

Hänen tai muiden ulkomaisten toimittajien työhön ei juuri ole Ortamon mukaan Venäjällä puututtu. Paikallisten toimittajien tilanne on toinen. Heistä monet ovat joutuneet sodan alkamisen jälkeen lähtemään maasta, koska lainsäädäntö tekee Venäjällä työskentelyn mahdottomaksi.

Asiantuntija: Sopii hybridivaikuttamisen keinovalikoimaan

– He haluavat edistää omaa totuuttaan. Jos oikeanlainen totuus kirpaisee, sitten siihen puututaan. Kyllä tämä vaikuttamisen keinovalikoimaan sopii, hän sanoo.

Media on yksi keskeinen vaikuttamisen kohde

Maaliskuun lopulla Supo tiedotti, että Venäjän hybridivaikuttaminen on yksi suurimpia kansallisen turvallisuuden uhkia Suomessa , vaikkakin tällä hetkellä Venäjän resurssit on sidottu vahvasti Ukrainaan ja kotimaahan.

Limnéllin mukaan media, mukaan lukien toimittajat, on yksi keskeinen Venäjän vaikuttamisen kohde. Suomessa on hänen mukaansa varauduttava siihen, että median luotettavuutta pyritään kyseenalaistamaan.

Mikäli joutuu tällaisen vaikuttamisen kohteeksi, Limnéllin mukaan on tärkeää ottaa todistusaineisto vaikuttamisesta talteen ja kertoa siitä eteenpäin.

– Pidän tärkeänä, että tieto ei jää henkilölle itselleen. On tärkeää kertoa eteenpäin, millaista vaikuttamista on havaittu ja miten se on toteutunut.