Poliisi selvittää ampumistapausta Turussa – yksi henkilö menehtyi yksityisasunnossa yöllä

Ylen haas­tat­te­le­mien kan­sain­vä­lis­ten asian­tun­ti­joi­den mukaan ydinaseen käyttö Ukrainassa on epä­to­den­nä­köis­tä, sillä Venäjälle sota on edelleen paikallinen konflikti. Ei ole lainkaan varmaa, että Venäjä suhtautuu sotaan samalla tavalla, jos sodan toinen osapuoli on joku muu kuin entinen neu­vos­to­ta­sa­val­ta, arvioi norjalainen tutkija Kristin Ven Bruusgaard Ylelle.