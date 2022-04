Ruoan hinta nousee entisestään kevään aikana – kahden ohjeen nyrkkisääntö ja viikoittainen inventaario auttavat säästämään ruoka-ostoksilla

Pellervon taloustutkimuskeskus (PTT) on arvioinut ruoan hinnan nousevan tänä vuonna jopa yksitoista prosenttia. Ruoan hinnoista ja kuluttajien mahdollisuuksista säästää keskusteltiin perjantaina Ylen aamun lähetyksessä.

Hintojen nousun taustalla on Venäjän hyökkäyssodan lisäksi koronapandemiaan liittyviä vaikeuksia sekä maatalouskustannusten ja energian hinnan nousu.

– Suomi sai laadullisesti heikon viljasadon viime vuonna, mikä on nostanut viljan hintaa, mikä taas näkyy korkeana rehukustannuksena kotieläintiloilla. Vuodenvaihteessa lannoitteiden hinnat olivat tuplaten sen, mitä ne olivat olleet vuotta aikaisemmin, kertoo Pellervon taloustutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg .

Viikottainen inventaario ja oikeanlainen säilyttäminen auttavat säästämään

– Pystyykö niitä tuotteita, joiden hinta on noussut joko kuluttamaan vähemmän tai vaihtamaan johonkin halvempaan tuotteeseen tai jopa jättämään jotakin kokonaan pois.

Boerling-Pomoell nostaa suosittelee erityisesti pyrkimään ruokahävikin vähentämiseen. Hänen mukaansa suomalaisten hävikkiruoan hinta on vuosittain yhteensä jopa puoli miljardia euroa. Tämä tarkoittaa noin kahtakymmentäviittä kiloa hävikkiruokaa per kuluttaja.

– Suosittelemme viikottaista inventaariopäivää. Vähintään kerran viikossa olisi hyvä katsoa jääkaapista, mitä erilaisia tähteitä siellä esimerkiksi on ja hyödyntää ne kaikki, Boerling-Pomoell sanoo.

– Sillä on aivan valtava merkitys. Nyrkkisääntönä on hyvä miettiä, miten elintarviketta on kaupassa säilytetty ja koettaa soveltaa sitä myös omassa kotitaloudessa.