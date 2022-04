Katupölyn pahin aika on juuri nyt menossa, ja syytä siihen pitää etsiä edeltävän talven säästä

Ilmanlaatu on nyt huono monessa kaupungissa Suomessa. Ilmatieteen laitoksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun) ilmenee, että näin on esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa, Pietarsaaressa, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Joensuussa.

Tampereellakin katupöly tuntuu monella kurkussa. Runsaslumisen talven takia katujen puhdistaminen on jäljessä aikataulusta. Jos yleensä kadut on saatu puhdistettua vapuksi, nyt työt on vasta saatu alkuun.