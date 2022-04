Ruotsissa huolestuttiin liian nopeasta Nato-vauhdista: “Jos keskustelua ei ehditä käydä, Suomi voi saada syyn niskaansa”, arvioi päätoimittaja Heidi Avellan

Yksi aitiopaikalta keskustelua seuraavista on suomenruotsalainen Heidi Avellan , joka on politiikan päätoimittaja Etelä-Ruotsin johtavassa sanomalehdessä Sydsvenskanissa.

Hän on työskennellyt Ruotsissa 1990-luvulta lähtien. Avellan toimi tanskalaisen Politikenin ja suomalaisen HBL:n kirjeenvaihtajana ennen siirtymistään Sydsvenskaniin. Hän on kysytty kommentaattori ruotsalaismediassa.

Maan Nato-keskustelussa Suomi on keskeinen tekijä. Se on johtanut siihen, että ruotsalaiset ovat alkaneet nähdä Suomen eri tavalla kuin ennen.

– Suomi-kuva on ollut tähän asti pääasiassa mämmiä, kalakukkoa ja puukkotappeluita humalassa. Suomi on ollut kuin pikkuserkku maalta, jota on katsottu alas. Nyt tämä on muuttunut, Avellan iloitsee.