Tiet ovat nyt niin huonossa kunnossa, että autoilijoita kehotetaan hölläämään kaasujalkaa: "Tilanne korjautuu, kun päästään kesään"

Erityisesti routaheittojen määrä ja laajuus Kaakkois-Suomessa on tänä vuonna poikkeuksellisen suuri. Routaheittoja syntyy varsinkin sorateille, kun tie routii epätasaisesti. Sen seurauksena tielle syntyy töyssyjä.

Pellolta tulviva vesi on nakertanut tien alta maata Lappeenrannan Korkea-ahossa. Tien sortuessa on syntynyt kaksi isoa monttua.

Alkutalvi oli märkä ja talvi runsasluminen. Välillä on ollut kovia pakkasjaksoja ja välillä lämpötila on käynyt nollan molemmin puolin, minkä seurauksena lumi on sulanut ja jäätynyt uudelleen.