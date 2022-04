Putinin vallan vanavedessä ansaitulla rahalla ei tee Venäjällä mitään – selvitimme, mitä kuuluu Venäjän rikkaimmille ihmisille

Sitä, kuinka moni heistä aidosti vastustaa Putinin toimia, on mahdotonta sanoa. Joitakin ulostuloja – ja niiden seurauksia – mediassa on kuitenkin kerrottu. Selvitimme, mitä Venäjän rikkaimmille ihmisille kuuluu nyt.

Kritiikkiä, joka otetaankin takaisin

Raha ei suojele puhujaa

– He tietävät, miten helposti he voivat menettää kaiken. On aika selvää, että jos valtiojohto päättää tutkinnasta, kaikki keinot rikosten osoittamiseksi käytetään. Raha ei auta suojelemaan vankilalta.

Kaksi kuolemaa muutaman päivän sisään

Onko kritiikillä merkitystä?

Harvinaisen kovin äänenpainoin Kremliä on uskaltanut kritisoida Oleg Tinkov , joka on Tinkoff-onlinepankin perustajana Venäjän tunnetuimpia yrittäjiä.

Syöpää sairastava Tinkov on yksi korkeimman profiilin venäläisvaikuttajista, joka on uskaltanut tuomita presidentti Putinin toimet – ainakin suorin sanakääntein.

Valta on nyt niillä, jotka Putin teki rikkaiksi

Oligarkeista tuli sikamaisen rikkaita, ja he omistivat niin suuren osan Venäjän talouskentästä, että he pystyivät ohjailemaan maan politiikkaa kulisseissa Boris Jeltsinin presidenttikaudella. Oligarkia, harvainvalta, tarkoittaakin hallintoa, jossa valta kasaantuu pienelle, syntyperään tai varallisuuteen perustuvalle eliitille.

– He eivät ole vaikutusvaltaisia, koska he ovat rikkaita. He ovat rikkaita, koska heillä on vaikutusvaltaa. Puhumme nyt esimerkiksi Juri Kovaltshukista, koko Rotenbergin perheestä ja Jevgeni Prigožinista, Moshes sanoo.