Rokotekehitystyö elää koronan seurauksena kulta-aikaa – asiantuntija: "Läpimurtoja tulee tapahtumaan"

Rokotekehityksessä mRNA-teknologia on oikeastaan sivupolku, joka on nyt osoittautunut menestykseksi. Teknologiaa voidaan käyttää niin, että saadaan suojaa virusta, bakteeria tai sientä vastaan, mutta lisäksi parhaillaan selvitetään voisiko mRNA-tekniikkaa käyttää myös syöpähoitojen kehittämiseen ja jopa geneettisten sairauksien hoidossa.

Lääketeollisuudessa on tällä hetkellä useita yrityksiä, jotka panostavat mRNA-rokotteiden kehitykseen. Esimerkiksi Moderna, jonka Spikevax-koronarokote on Suomessakin käytetty, on listannut tuotekehittelynsä, jossa mRNA-teknologiaa hyödynnetään (siirryt toiseen palveluun). Pitkällä yrityksen tuotekehityksessä ovat esimerkiksi rs-virusrokote sekä CMV-rokote. Kehitteillä on myös rokotteita zikavirusta ja HI-virusta vastaan.