Analyysi: Dick picejä ja omistajalleen puhuvia kikkeleitä – tästä television penishuumassa on kyse

Tv-sarjoissa kuvataan yhä enemmän peniksiä. Edellä mainitut sukuelimet ovat viime vuosien hittisarjoista Euphoria (2018–), Normal People (2020) ja Pam & Tommy (2022). Muita esimerkkejä sarjoista, joissa nähdään peniksiä: Girls (2012–17), High Maintenance (2016–20), The Marvelous Mrs. Maisel (2017–), Watchmen (2019), The Righteous Gemstones (2019–), The White Lotus (2021–), And Just Like That (2022–), Minx (2022–) ja niin edelleen.