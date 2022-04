Mikä selittää venäläissotilaiden julmuudet siviilejä kohtaan? Tutkija: Selityksinä Venäjän propaganda, rikollisuus asevoimissa ja sotilaiden tausta

Venäläissotilaat ovat Ukrainassa tappaneet siviilejä, raiskanneet ja ryöstelleet. Tiedot julmuuksista eivät tule vain ukrainalaislähteistä vaan myös ihmisoikeusjärjestöt ja (siirryt toiseen palveluun) toimittajat ovat dokumentoineet (siirryt toiseen palveluun) venäläissotilaiden tekoja. Venäjä on johdonmukaisesti kiistänyt kaikki tiedot julmuuksista.

Raakuuksien taustalla on kansallismielisellä propagandalla huumattujen sotilaiden mielentila yhdistettynä köyhyyteen, rikollisuuteen ja Venäjän asevoimien sisäisiin ongelmiin, sanoo brittiläinen tutkija.

Ukrainan kehitystä kylmän sodan ajoilta seurannut tutkija Taras Kuzio katsoo, että yksi keskeinen selitys liittyy siihen, miten yleistä mielipidettä ja sotilaita on valmisteltu sotaa varten Venäjällä.

– Venäjän sotilaille on kerrottu, että ukrainalaiset ovat natseja.Tällä natsiretoriikalla oikeutetaan raiskaukset, ryöstely ja murhat. Ukrainalaiset eivät ole inhimillisiä olentoja vaan natseja, Taras Kuzio sanoo,

Ainakin osa venäläissotilaista ilmeisesti todella uskoi tulleensa vapauttamaan ihmisiä natsien otteesta ja sotilaiden on kerrottu paikka paikoin kysyneen (siirryt toiseen palveluun) , missä natsit ovat.

Salakuljettajasta tutkijaksi

Kuzio toteaa, että osana venäläisiä historian uudelleenkirjoitushankkeita presidetti Vladimir Putin on palauttanut Neuvostoliiton kovaotteisen diktaattorin Josef Stalinin maineen.

Stalin on Putinin puheissa johtaja, joka toisessa maailmansodassa, eli venäläisittäin suuressa isänmaallisessa sodassa pelasti koko Euroopan natseilta ja teki sodan jälkeen Neuvostoliitosta mahtavan ydinasevaltion. Stalinin rikoksista ei enää puhuta.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

– Kun tarkastellaan Putinin Ukraina-puheita, on havaittu kaikuja 1930-luvulta. Putin käyttää stalinistista puhetapaa, jossa muun muassa puhutaan petturien kitkemisestä kotimaassa ja ulkomailla.

Olemattomat ukrainalaiset

Taras Kuzio on juuri julkaissut kirjan, jonka aiheena on Venäjän kansallismielisyyden merkitys Ukrainan sodalle.

– Putinin tarinassa ukrainalaiset on vain huijattu uskomaan olevansa ukrainalaisia. Ne jotka eivät hyväksy Venäjän linjaa ovat niin kutsuttuja natseja. Putin sanoo, että samalla tavalla kuin hänen isällään hänellä on nyt kunnia taistella natseja vastaan, Taras Kuzio sanoo.

Kuzion mukaan Venäjän tiedotusvälineissä on pitkään luotu kuvaa ukrainalaisista, jotka eivät oikeastaan ole olemassa.

Z-kirjaimesta on muodostunut sodan symboli ja kirjain näkyy monin paikoin katukuvassa Venäjällä. Venäjän propagandassa hyökkäys Ukrainaan on natsien vastainen erikoisoperaatio,.

“Propagandaa pumpattu massoille”

Pitkät tekstit Kremlin nettisivuilla jäävät todennäköisesti useimmilta venäläisiltä lukematta, mutta kansallismielistä viestiä on levitetty tehokkaasti erityisesti valtiollisten tv-kanavien kautta. Muita kuin valtion kontrolloimia tiedonlähteitä Venäjällä ei juuri enää ole.

– Tämä on ollut massatuotantoa. Viesti on, että ei ole mitään ukrainalaista sivistystä tai kieltä. Tätä tarinaa on pumpattu tavallisten venäläisten mieliin jo kohta 20 vuotta, Kuzio sanoo.