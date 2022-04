Roskiksia dyykkaava otso saa elää rauhassa Padasjoella, koska se ei häiritse ketään

Padasjoella, Kuhmoisten rajamailla alkoi viime kesän lopulla liikkua karhu, joka on mieltynyt etsimään ruokaa roskiksista. Nallen käsittelyssä roskapöntöt ovat saaneet kyytiä, ja onpa otus käynyt penkomassa kompostejakin.

Karhun tassunleveydeksi on mitattu jäljistä noin 14 senttiä, eli se on varsin isokokoinen. Elopaino on varovaisesti arvioiden 250 kilon kieppeillä.