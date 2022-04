Onko balalaikka maailman epätrendikkäin soitin juuri nyt? Musiikinopettaja Eino Kolppanen joutuu pohtimaan tarkoin, mitä instrumentillaan soittaa

Eino Kolppaselle balalaikka on rakas soitin

Kokkolalainen Eino Kolppanen on aina ollut kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja kielestä. Kun vaimo kysyi aikanaan kaksikymppisiään viettäneeltä nuorukaiselta lahjatoivetta, Kolppanen heitti puolittain vitsinä toiveen omasta balalaikasta.

Lopputulos on helppo arvata: tuolloin Savonlinnassa asuneen päivänsankarin lahjapaketista löytyi Venäjältä kotoisin oleva kielisoitin.

Kitaraa aikaisemmin soittaneesta Kolppasesta tuntui heti, että balalaikka on hänen soittimensa.

– Kitaranopettajat ovat aina sanoneet, että minun varsinkin vasemman käteni asento ei ole kitaralle tyypillinen. Balalaikan soitton se on kuitenkin aivan täydellinen, nauraa Centria-ammattikoulusta musiikkipedagokiksi valmistunut Eino Kolppanen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan pisti soittajankin miettimään

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pistänyt venäläisestä kulttuurista kiinnostuneen Kolppasen pohtimaan millaista musiikkia hän balalaikallaan soittaa, sillä sodan osalta hänen sympatiansa ovat täysin ukrainalaisten puolella.

– Tämä on itsellekin ollut todella vaikeaa aikaa, kun olen aina tykännyt venäläisestä musiikista ja kulttuurista. Nyt on pitänyt pohtia omaa osaamista ja mitä haluaa soittaa. On tiettyjä kappaleita, joita minä en tällä hetkellä halua tai pysty soittamaan, koska koen sen vastentahtoiseksi.