Natoon vai ei? Kolme keskeistä perustelua Suomen Nato-jäsenyyden puolesta ja kolme sitä vastaan

PUOLESTA: Nato-jäsenyys suojaisi Suomea hyökkäykseltä

Kokoomuksen Sofia Vikmanin mukaan Suomella ei ole mitään syytä jättäytyä Naton turvatakuiden ulkopuolelle. Kokoomuksella on ollut puolueena myönteinen Nato-kanta vuodesta 2006.

Keskeisin perustelu Suomen Nato-jäsenyydelle on liittouman mukanaan tuoma turva, joka nostaisi kynnystä hyökätä Suomen alueelle.

– Me saisimme Naton artikla 5:n mukaiset turvatakuut ja viime kädessä se on pelote, joka perustuu kaikkien Nato-maiden yhteenlaskettuun kapasiteettiin, Särkkä sanoo.

VASTAAN: Nato-jäsenyys ärsyttäisi Venäjää

Kansanedustaja Mika Niikko (PS) on huolissaan Venäjän vastatoimista, mikäli Suomi päättäisi hakea Natoon. Niikon Nato-kanta on aiemmin ollut kielteinen, mutta hän aikoo harkita kantaansa uudelleen eduskuntakäsittelyn aikana.

Suomen Nato-jäsenyyteen liittyisi myös riskejä, joista suurin on huoli Venäjän vastatoimista.

Venäjä on toistuvasti varoittanut Suomea ja Ruotsia Natoon liittymisen seurauksista. Turvallisuuspoliittisessa selonteossa kehotetaan varautumaan "laaja-alaiseen ja vaikeasti ennakoitavaan vaikuttamiseen", mikäli Suomi päättäisi hakea Nato-jäsenyyttä. Riski olisi suurimmillaan hakuvaiheessa, kun Suomi ei olisi vielä Naton virallisten turvatakuiden piirissä.

Helsingin yliopiston valtio-opin tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg arvioi, että riski Venäjän vastatoimista on ollut yksi suurimpia syitä sille, että Nato-jäsenyys ei ole Suomessa saanut aiemmin enemmistön kannatusta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan tilanne on muuttunut.

– Venäjän toiminta on joka tapauksessa tällä hetkellä niin arvaamatonta, että se vähentää ajattelua siitä, että voisimme välttää ikävyyksiä vain jättämällä hakematta Naton jäseniksi. Lisäksi Venäjän sotavoimat ovat tällä hetkellä kiinni Ukrainassa, mikä vähentää siirtymävaiheen riskejä, Forsberg sanoo.

Kansanedustajien on kerrottu saavan salaiseksi tarkoitettuja tietoja Suomen varautumisesta Venäjän vastatoimiin selonteon valiokuntakäsittelyn aikana.

PUOLESTA: Nato-jäsenyys tehostaisi Suomen puolustusta

Naton yhteinen puolustus perustuu yhteisen puolustussuunnitelmaan, jonka osaksi Suomi otettaisiin. Jäsenmaiden yhteistä puolustusta myös harjoitellaan säännöllisesti. Suunnitelman on tarkoitus varmistaa, että Nato kykenee puolustamaan sotilaallisesti jäsenmaitaan.

Tuomas Forsbergin mukaan Ukrainan sota on osoittanut eron Nato-maiden ja Natoon kuulumattomien maiden saamassa sotilaallisessa avussa. Länsimaat ovat tukeneet Ukrainaa, mutta eskalaation pelossa tuelle on määritelty selvät rajat.

– Ukrainan sota ei itsessään osoita kuinka paljon Nato auttaisi jäseniään, mutta se on herättänyt huomaamaan, että apu on rajallista, jos maa ei ole Naton jäsen, Forsberg sanoo.

VASTAAN: Nato-jäsenyys lisäisi Suomen riskiä ajautua muiden sotiin

Nato-jäsenyydestä keskusteltaessa yhtenä keskeisenä huolenaiheena on Suomen joutuminen osaksi suurvaltojen välisiä konflikteja. Tutkija Iro Särkkä kertoo argumentin toistuneen vuodesta toiseen Nato-jäsenyyteen skeptisesti suhtautuneiden kansanedustajien näkemyksissä.

– Suomi on pieni maa ja pieni kansakunta. On kysytty, mikä on pienen maan tosiasiallinen liikkumavara suurvaltojen politiikassa, Särkkä sanoo.