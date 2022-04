Sota on synnyttämässä ketjureaktion: ruuan hinta alkaa olla jo niin korkealla tasolla, että se voi johtaa levottomuuksiin, sanoo professori

Sota nosti hinnat ennätyslukemiin

Paljon ruokaa tuovat maat ovat erityisen heikoilla

Korotukset ovat kipeitä, sillä leipä on nähty Egyptissä osana eräänlaista yhteiskuntasopimusta valtion ja kansalaisten välillä. Sen ydinajatus on tämä: leipä pidetään halpana, jotta kansalaiset pysyvät tyytyväisinä.

Olennaista on, miten valtiot reagoivat

Sekä Justino että Jansik painottavat, että olennaista on, miten valtiot reagoivat ja millaisia mahdollisuuksia niillä on pehmentää hintojen nousun aiheuttamaa iskua kansalaisille.

Ongelma on kuitenkin siinä, että moni kehittyvä talous on edelleen vielä toipumassa koronaviruspandemiasta ja niillä on jo ennestään paljon velkaa. Siksi ohjelmien käynnistäminen voi olla hyvin vaikeaa. Esimerkiksi öljyn viejämailla tilanne on helpompi, sillä ne pystyvät hyötymään öljyn kallistumisesta.