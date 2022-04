Netflix menetti tilaajia ensimmäisen kerran vuosikymmeneen, taustalla koveneva kilpailu ja Venäjä-sulku

Tällä hetkellä palvelulla on 221 miljoonaa tilaajaa. Yhtiön ennusteen mukaan määrän arvioidaan laskevan kahdella miljoonalla huhti-kesäkuun aikana.

Lisäksi Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut tilaajakatoon. Netflix menetti 700 000 tilaajaa sen jälkeen, kun se vetäytyi Venäjältä sodan alettua.

Halvempia mainosversioita luvassa

Tällä viikolla Netflix kertoi, että se aikoo alkaa tarjota halvempia mainosversioita palveluistaan (siirryt toiseen palveluun) . Tähän asti yhtiö on pitäytynyt tiukasti siinä, että sen palvelut ovat tarjolla vain maksaville tilaajille. Asiasta kertoi muun muassa Variety-lehti.

Myös Suomessa Netflixillä on jo iso liuta kilpailijoita. HBO Maxin ja Disney+-palvelun lisäksi suoratoistopalveluita tarjoavat Amazon Prime, Elisa Viihde Viaplay, C More, Ruutu+ ja Discovery+.